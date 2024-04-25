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Сейм Литвы продлил ограничения для россиян и белорусов

Даниил Сотников
25 апреля 2024 г.

Парламент Литвы продлил на год санкции против граждан РФ и Беларуси, введенные после вторжения России в Украину.

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Граница Литвы и Беларуси
Граница Литвы и БеларусиФото: Ales Petrowitsch

Сейм (однопалатный парламент) Литвы на год - до 2 мая 2025 года - продлил санкции против граждан России и Беларуси, сообщает агентство dpa в четверг, 25 апреля.

Самым значительным нововведением стал запрет на ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения, отмечает Литовское национальное телевидение. Конкретный список запрещенных продуктов и кормов будет утвержден правительством. За продление действия закона о санкциях проголосовали 109 депутатов Сейма, двое выступили против, восемь воздержались.

Согласно принятому в прошлом году и продленному сегодня закону, связанному с войной в Украине, россияне и белорусы ограничены в возможности получения литовских виз и электронного статуса резидента, еще больше усложняется возможность российских граждан приезжать в Литву и приобретать недвижимость, а также их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не принимаются.

Ограничения на выезд россиян и белорусов на родину не рассматривались

На заседании парламента не рассматривалось предложение ограничить поездки россиян и белорусов на родину, поскольку для этого не хватило голосов. На этой неделе Сейм проголосовал против соответствующих предложений.

На голосование в парламенте были вынесены два варианта ограничений. Первый предусматривал отзыв ВНЖ у тех россиян и белорусов, которые ездят в свои страны чаще одного раза в год - его поддержали 20 из 112 присутствующих депутатов, 47 высказались против, 45 воздержались.

Второе предложение подразумевало аналогичные санкции при поездках чаще одного раза в три месяца. Его поддержали 41 депутат, 37 проголосовали против и 39 воздержались. В итоге ни один из вариантов не набрал необходимого большинства голосов.

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