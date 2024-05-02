В РБ взялись за уклонистов. Как их находят и наказывают?

Власти отменили отсрочку от службы в армии для тех, кто учится за границей. В планах - отмена для студентов в Беларуси.

В Беларуси приняты важные изменения о военной службе и мобилизации. Теперь в военкомат могут вызывать по SMS, для нарушителей ужесточили наказание, военные комиссары получили больше полномочий для ограничения права на выезд за границу. Кроме того, снижены требования по здоровью для призывников. А контрактниками могут стать даже заключенные.

Что меняется?

Теперь вызывать граждан в военкомат можно будет не только бумажной повесткой, но и SMS на мобильный телефон. Повестка будет считаться врученной с момента отправки сообщения. Выступая в парламенте, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич заявил, что такое сообщение будет приравниваться к повестке лишь в военное время. Использование SMS для вызова срочников, офицеров запаса и на службу в резерве законом не предусмотрено.

Бумажные повестки призывнику смогут вручать в любом месте, а не только по домашнему или рабочему адресу. По биллингу мобильного оператора силовики могут определить, где сейчас находится человек. При военкоматах и КГБ создадут отряды добровольцев, которые будут помогать проводить призыв и мобилизацию.

Также власти ужесточили ответственность за уклонение от службы в армии (ранее максимальным наказанием было ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, теперь - до трех) и неявку в военкомат (ранее максимальный штраф был до 5 базовых величин, теперь - до 30).

Регистрация призывников, Беларусь, 2022 год Фото: Ales Petrowitsch/DW

Военные комиссары могут ходатайствовать об ограничении права на выезд за границу. Раньше это касалось только срочников и резервистов, теперь и тех, кто избегает сборов.

На службу по контракту смогут набирать обвиняемых, которые находятся под следствием, или уже осужденных, в том числе заключенных в колониях - "для обеспечения интересов обороны и национальной безопасности". Решение будет принимать Лукашенко.

Кроме того, в 2023-м власти расширили список болезней , с которыми могут призывать в армию, изменения касаются 22 из 89 позиций. Это затрагивает и тех, кого ранее признали "негодным к прохождению военной службы в мирное время". Теперь их приглашают пройти переосвидетельствование. Так, раньше при близорукости более 6,0 и до 8,0 диоптрий присваивали статус "не годен в мирное время", теперь - "годен с ограничениями".

В планах силовиков - отменить отсрочку для всех студентов, пока это касается только тех, кто с мая 2023-го начал учебу за границей.

Как силовики находят уклонистов?

Если призывник не явился в военкомат, на него заводят уголовное дело. Далее вызывают в Следственный комитет. Если человек скрывается, объявляют в розыск, в том числе международный. При этом фамилии уклонистов не всегда включают в публичную базу МВД, поэтому задержание может стать неожиданностью. По данным Генпрокуратуры, Россия регулярно высылает призывников в Беларусь.

До недавнего времени так поступала и Армения, в 2023-м из Еревана в Минск вернули мужчину, который в 2018 году не явился на медкомиссию в военкомат. Сейчас в Армении находится четверо белорусов, которых задержали по запросу Беларуси, которая внесла их данные в межгосударственную базу розыска СНГ. Двое из них запросили политическое убежище, так как в Беларуси, по их словам, им грозит политическое преследование - в 2020 участвовали в акциях протеста.

ЕС не выдает белорусских призывников. "Часть призывников, получив повестку, уезжает в страны Евросоюза, которые отказывают нам в экстрадиции, ссылаясь на то, что у них за данное деяние уголовная ответственность не предусмотрена", - пояснил госСМИ представитель военкомата Гродно и Гродненской области Михаил Поздняков.

Руководитель департамента правовой помощи Центра белорусской солидарности Ольга Добровольская отмечает, что силовики могут использовать "неполитические" уголовные статьи, чтобы объявлять в международный розыск несогласных с властью. Поэтому правозащитники не советуют посещать страны, дружественные режиму Лукашенко, и страны, где зафиксированы многочисленные нарушения прав человека.

Как наказывают уклонистов?

Белорусский адвокат, который специализируется по делам о военной службе, отмечает, что за уклонение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административное дело заводят за неявку без уважительных причин в военкомат (штраф от 10 до 30 базовых величин, сегодня это от 400 до 1200 рублей или 114 - 343 евро). Неявка на медицинское освидетельствование влечет уже уголовную ответственность и наказывается штрафом, арестом на срок до шести месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

По словам адвоката, чаще всего суды по таким делам назначают штраф (от 30 до 1000 базовых величин, сегодня это от 1200 до 40 000 рублей, или 343 - 11 429 евро). Если призывника задержали на границе или экстрадировали в Беларусь, скорее всего, его возьмут под стражу, наказание будет более суровым - "химия" или лишение свободы, обычно сроком на один год, уточняет собеседник.

Призывной возраст в Беларуси - до 27 лет, и как отмечает адвокат, некоторые призывники считают, что после этого к ним уже не будет вопросов. "Однако если уголовное дело было возбуждено, а человек скрывался за границей, его задержат, как только он снова окажется в Беларуси или будет одобрен запрос на его экстрадицию", - поясняет специалист. Так, в конце прошлого года в аэропорту Минска задержали 28-летнего белоруса, который семь лет назад не явился на медкомиссию в военкомат и уехал в США.

Если призывник умышленно наносит вред здоровью или симулирует болезнь, чтобы "откосить" от службы, наказание более серьезное - ограничение или лишение свободы до пяти лет. Но такие дела - редкость, говорит адвокат: "Был случай, когда парень пытался симулировать психическое заболевание. Его направили на обследование, комиссия пришла к выводу, что он здоров. В суде обвиняемый сказал, что не хотел идти в армию и признал вину. Суд назначил ему год "домашней химии".