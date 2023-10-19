Военная техника и блокпосты. Лукашенко репетирует войну?

Жители регионов Беларуси могут наблюдать перемещение военной техники, возведение блокпостов и укрепрайонов. На полигонах проводят военные стрельбы. Почему это происходит сейчас и как реагирует население?

На нынешней неделе сразу в четырех областях Беларуси местные власти предупредили население, что на дорогах общего пользования появится военная техника. Более того, в некоторых районах оборудовали блокпосты: их соорудили даже на центральных площадях возле зданий райисполкомов. Зачем это делается?

На военных полигонах снова стреляют

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что в середине октября армейские подразделения в очередной раз приступили к выполнению учебно-боевых задач. По информации пресс-службы оборонного ведомства, войска совершат марши, а военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.

В министерстве также анонсировали передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей. Об этом же предупредили и местные власти, а жители различных регионов уже могут наблюдать перевозку танков и бронетранспортеров.

Военная техника на дороге Фото: Ales Petrowitsch/DW

Как рассказал проживающий в Слониме Андрей, возле этого города в Гродненской области дислоцируется крупная механизированная бригада. "Когда едешь вблизи военной части, то замечаешь, что вывели много техники: ее грузят на специальные платформы и куда-то везут, - говорит Андрей. - Иногда возникают пробки на дорогах, но, в целом, терпимо. Хотя вопросы все равно остаются: зачем и куда направляются танки в таком количестве?"

Скопление военной техники наблюдают и жители Гродно, при этом на полигоне недалеко от города слышны залпы орудий. Как выяснилось, 18 октября здесь проходил розыгрыш тактического эпизода с боевой стрельбой с участием одного из танковых подразделений.

Общаясь с государственными СМИ, наблюдавший за этим эпизодом госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович, заявил, что подобные проверки организованы на систематической основе, а обстановка разработана, исходя из анализа боевых действий РФ в Украине.

ЧВК "Вагнер" остается в Беларуси

В своем комментарии Александр Вольфович упомянул и ЧВК "Вагнер", отметив, что инструкторы этой компании оказывают помощь в подготовке белорусских военнослужащих. "Это большое подспорье для качественной подготовки, а профессионализм и умения инструкторов очень востребованы в наших войсках. Мы это используем и применяем на практике", - заявил госсекретарь Совбеза РБ.

Один из блокпостов в Брестской области Фото: Ales Petrowitsch/DW

В последнее время о присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси власти страны практически не упоминают. По версии независимых источников, на начало октября 2023 года на территории РБ находилось около двух тысяч российских военных. Однако все ли они имеют отношение к ЧВК "Вагнер", остается не ясным.

В целом, нынешней осенью увеличение численности военных из РФ в Беларуси не наблюдается и пока нет сигналов, указывающих на то, что ситуация в ближайшее времякардинально изменится. Как рассказал DW на условиях анонимности один из действующих офицеров белорусской армии, "сейчас на основных полигонах только наши бойцы и выполняются задачи, которые необходимы для поддержания боеготовности".

Ранее Александр Лукашенко называл "необоснованными и глупыми" требования властей Польши и стран Балтии о выводе бойцов ЧВК "Вагнер" из Беларуси. По его словам, соседние страны сами должны вывести со своей территории иностранных военных прежде, чем предъявлять претензии Минску.

Зачем в Беларуси строят укрепрайоны?

Незадолго до нынешних военных маневров Александр Лукашенко 6 октября приезжал в Брестскую область, чтобы проинспектировать построенный там укрепленный район. Объект появился вблизи Жабинки - города-спутника Бреста. От укрепрайона до границы с Польшей примерно 28 километров, а до украинской границы - 47 километров.

Основным предназначением таких объектов называют прикрытие наиболее важных районов и "вероятных направлений действий противника" с целью отражения наступления. Кого именно белорусские власти считают противником, пока можно только догадываться.

При этом Лукашенко заявил, что подобных линий защиты (но еще более масштабных) по периметру белорусской границы будет несколько. Их создают с учетом войны в Украине и рекомендаций ЧВК "Вагнер".

Оборонительные сооружения возле райисполкома в Ивацевичах Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", - сказал Александр Лукашенко.

У жителя Жабинки Сергея (имя изменено) дачный участок находится в нескольких километрах от этого укрепрайона. По словам мужчины, возводить оборонительные сооружения начали минувшим летом. "Строят основательно: заливают бетон, копают окопы и траншеи, пригнали не только военную технику, а людей привлекают как из армии, так и гражданских", - рассказывает Сергей.

Территория находится под охраной, а местные жители не очень понимают предназначение объекта. "Если это как-то связано с войной в Украине, то такой опорный пункт логично было бы строить около границы, - отмечает мужчина. - А ждать нападения с польской стороны? Кто в здравом уме в это поверит?"

Во время мобилизации учатся оборонять райисполком

Однако созданием укрепрайонов, перемещениями военной техники и боевыми стрельбами дело не ограничивается. В некоторых регионах Беларуси в эти дни решили провести плановые мобилизационные учения. Таким образом вышестоящие власти хотят проверить, как на местах чиновники готовы выполнять свои задачи в условиях, приближенных к военному времени.

Одним из городов для проведения учений на случай мобилизации выбрали районный центр Ивацевичи в Брестской области. К мероприятию здесь подошли очень серьезно: блокпосты появились не только на дорогах, но и на центральной площади возле здания райсполкома.

Оказалось, что одна из "легенд" учений заключалась в нападении на административное здание. Участники, включая представителей "народного ополчения", пытались организовать охрану объекта собственными силами "в угрожаемый период".

Медперсонал на военных учениях Фото: Ales Petrowitsch/DW

Кроме того, во время учений ставилась задача проверить способность местных медиков работать в экстремальных условиях, чтобы оказать помощь бойцам территориальных войск и спасателям, пострадавшим на завалах.

Как рассказывают очевидцы, со стороны мобилизационные учения больше напоминали съемки остросюжетного фильма. "Я не знаю, как бы захват здания и оказание помощи пострадавшим выглядели бы на самом деле, но те, кто участовал в учениях, откровенно переигрывали", - делится жительница Ивацевичей.

По ее словам, подобные тренировки нужны, но пока непонятно, к чему конкретно следует готовиться. "Вот местным властям спустили указание провести учения, но тем же блокпостом у райисполкома они только напугали людей, которые даже не подозревали, что это все понарошку”, - считает собеседница DW.

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