  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыБеларусь

Партизаны Лукашенко. Зачем Беларуси народное ополчение?

Дарья Бернштейн
43 мин. назад

Белорусские власти создают народное ополчение. Его численность может составить 150 тыс. человек. Каждого начальника отряда будет согласовывать КГБ. Для чего нужна эта новая структура?

https://p.dw.com/p/4SVwP
На правительственном совещании по вопросам обороны
На правительственном совещании по вопросам обороны Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

Белорусские депутаты приняли в первом чтении закон о народном ополчении. Это новая структура, которая одновременно будет подчиняться местным властям, военным и милиции. В отряды попадут те, кто не подпадает под мобилизацию. DW выяснила у юристов, чем будут заниматься отряды народного ополчения и будут ли отправлять ополченцев на борьбу с оппозиционерами.

Добровольцам выдадут оружие

В Беларуси выстроена следующая система обороны государства. В ее основе - вооруженные силы; борьба с преступностью и охрана общественного порядка - за милицией и внутренними войсками, а охрана инфраструктуры в условиях военного времени - задача для территориальных войск. Народное ополчение - это новая структура в системе обороны.

Как пояснял министр обороны РБ Виктор Хренин, создаются дополнительные условия для поддержания порядка во время военного положения на территориях, куда не дойдет армия и милиция - это деревни и небольшие города. Закон о народном ополчении позволит задействовать граждан, которые не подпадают под мобилизацию - например, пожилые люди или женщины. Не дожидаясь принятия закона, в некоторых районах уже набирают добровольцев - судя по фото, это мужчины, старше 60 лет, и как пишет местная пресса, с опытом службы в советской армии.

"Мы предоставляем им оружие, и они будут выполнять свою задачу только у себя дома. Руководить ополчением будет местная власть совета совместно с представителями МВД - прежде всего, это участковые", - объяснял Виктор Хренин.

Создавать отряды ополчения будут местные органы власти и Советы обороны, куда войдут сотрудники военкоматов, милиции, КГБ  и МЧС. Кандидатуру каждого начальника и заместителя отряда будут согласовывать с местным КГБ. Количество отрядов и их численность будет зависеть от того, сколько набралось добровольцев и какие задачи надо выполнять. По расчетам силовиков, численность ополчения может составить до 150 тысяч человек.

Юристы сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи legalhub.helpуточняют, что согласно законопроекту, ополчение создается на время военного положения, с его отменой отряды расформировываются. Добровольцы отличаются от дружинников, к помощи которых еще с советских времен обращается милиция. Дружинникам не выдают оружия, в отличие от народного ополчения, они действуют постоянно и их могут привлекать к охране общественного порядка. Так, дружинников брали на рейды по поиску протестной символики в 2020 году.

У Лукашенко на ополчение большие планы

В отличие от службы в армии, вступление в народное ополчение добровольное - тех, кто откажется присоединиться, наказывать не должны. Комиссия будет изучать личные качества и состояние здоровья кандидатов. Не возьмут в ополчение людей, которые находятся под стражей или на домашнем аресте, а также осужденных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или на "химии". После принятия закона правительство может разработать более подробный механизм отсева добровольцев в связи с состоянием здоровья и возрастом.

"Можно представить, что ряд начальников, наиболее рьяно выполняющих указания сверху, будут заставлять людей идти в "добровольцы", но очевидного механизма по превращению этих добровольных отрядов в принудительные на данный момент в проекте закона нет", - замечают юристы legalhub.help. 

Жить ополченцы будут не в казармах, а у себя дома. Они могут продолжать ходить на работу, а когда нужно будет выполнять боевые задачи, наниматель должен отпустить сотрудника, сохранив за ним и рабочее место и зарплату.

У Александра Лукашенко на ополчение большие планы - он заявлял, что в случае войны такие отряды могут уйти в партизаны. При этом каждое свое действие добровольцы обязаны согласовывать с местными властями и силовиками. Власти заявляют, что бесконтрольной раздачи оружия не будет - автоматы и боеприпасы до выдачи будут храниться на специальных складах.

Согласно законопроекту, добровольцы должны защищать территорию, людей и инфраструктуру от противоправных посягательств, собирать и передавать силовикам информацию о действиях противника и выявлении коллаборантов, оказывать первую помощь пострадавшим, участвовать в спасательных операциях и ликвидации последствий боев.

А как будут наказывать провинившихся добровольцев?

Для силовиков существуют отдельные нормы привлечения к административной и уголовной ответственности. А что будет с добровольцами, которые нарушат закон? Как поясняют юристы legalhub.help, в проекте закона указано, что ответственность за нарушения законодательства о народном ополчении будет наступать в соответствии с законодательными актами. "В последующем будут приняты изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для добровольцев народного ополчения", - говорят эксперты.

Государство, согласно документу, предоставляет ополченцу те же гарантнии, что и мобилизованным, в том числе при попадании в плен (за исключением добровольной сдачи), в заложники, при интернировании.

Смотрите также: 

Что ждет Беларусь после размещения ядерного оружия?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

Зачем белорусские власти ввели усиленный контроль на границе? Как белорусам безопасно выехать из страны или вернуться домой? К чему ведет изоляция Беларуси со стороны соседей? Обсудили в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".
Политика9 июня 2023 г.43:59 мин.
external

Латушко: Лукашенко уже по уши в войне и будет входить в нее все дальше

Латушко: Лукашенко уже по уши в войне и будет входить в нее все дальше

Необходимо наращивать давление на режим Лукашенко, уверен руководитель НАУ Павел Латушко. Во время визита в Берлин оппозиционный политик ответил на вопросы DW о юридическом преследовании Александра Лукашенко, размещении российского ядерного оружия в Беларуси, освобождения политзаключенных и помощи Запада демократическому движению Беларуси.
Политика24 апреля 2023 г.38:23 мин.

Сайт legalhub

www.legalhub.help
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Йенс Столтенберг в Вашингтоне

Блинкен и Столтенберг обсудили помощь Киеву на саммите НАТО

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Удар по Кривому Рогу. Чиновники РФ идут в запой. DW Шоу

Удар по Кривому Рогу. Чиновники РФ идут в запой. DW Шоу

Политика13 ч. назад60:01 мин.
Карикатура DW: карикатурный президент РФ Владимир Путин с короной на голове смотрит вдаль из бойницы одной из башен Кремля.

Одинокий царь в Кремле: к чему ведет раскол элит в России

Одинокий царь в Кремле: к чему ведет раскол элит в России

Политика13 ч. назад
Новые автомобили Volkswagen ждут отправки на экспорт

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Экономика и бизнес12 ч. назад
Вид на здание ведомства федерального канцлера Германии

Стратегия нацбезопасности ФРГ: много вопросов без ответа?

Стратегия нацбезопасности ФРГ: много вопросов без ответа?

Политика13 ч. назад
Обмелевшее Каховское водохранилище

"Это - катастрофа". Последствия разрушения КГЭС для фермеров

"Это - катастрофа". Последствия разрушения КГЭС для фермеров

Экономика и бизнес16 ч. назад
Лилия Чанышева

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Права человека13 июня 2023 г.
На главную страницу