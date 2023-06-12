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Военные сборы на Брестчине осложнят сбор клубники в сезон?

Алесь Петрович
1 ч. назад

В Лунинецком районе на Брестчине, что вблизи границы РБ и Украины, в разгар сезона сбора клубники объявлены военные сборы с участием теробороны. А район этот - своеобразная "клубничная столица" страны.

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Белорусы, призванные на военные сборы
Правовой статус народного ополчения в Беларуси пока не определенФото: Ales Petrowitsch/DW

До конца июня 2023 года власти Лунинецкого района Бресткой области будут осваивать навыки не только руководства территориальной обороной, но и взаимодействия с так нызваемым "народным ополчением". Статус этого вооруженного формирования в Беларуси до сих пор не ясен - существует лишь соотвествующий законопроект. О военных сборах в расположенном недалеко от границы с Украиной Лунинецком районе, неофициальной "клубничной столице" страны, - DW.

Военные сборы пройдут вблизи границы с Украиной

Согласно сообщению пресс-службы министерства обороны Беларуси, учебные сборы с военнообязанными территориальных войск в Лунинецком районе Брестской области проводятся с 8 по 29 июня. Сборы названы плановыми, а руководить ими будет местный райисполком.

Здание Лунинецкого райисполкома
Здание Лунинецкого райисполкомаФото: Ales Petrowitsch/DW

Как следует из официально озвученной цели сборов, власти намерены научиться формировать воинские части территориальных войск, а сами военнообязанные - подготовиться к выполнению "задач по предназначению". Подвести итог сборов должно командно-штабное учение с силами территориальной обороны Лунинецкого района, перед которым пройдет мобилизационное развертывание с участием призванных из запаса военнообязанных.

И все это произойдет на территории, которая расположена вблизи границы Беларуси с Украиной. Хотя сам Лунинецкий район приграничным не считается, от местного райцентра до границы - около полусотни километров. Ранее сообщалось, что белорусские власти активно расширяют и модернизируют военный аэродром в Лунинце, построен во времена СССР для полетов истребителей-бомбардировщиков в учебных целях. Известность он получил в 2022 году: в первые месяцы вторжения в Украину с этого аэродрома совершали вылеты российские военные самолеты.

Для тех, кто зарабатывает на ягодах, наступил горячий сезон

Хотя в сообщении Минобороны РБ количество военнобязанных, которых планируют привлечь на сборы, не называется, источники в самом Лунинецком районе рассказывают, что призыву подлежат свыше 100 человек. "Для нашего района - это немалая цифра, - считает жительница Лунинца Светлана. - Тем более, что сборы продлятся три недели: тут далеко не каждый сможет без ущерба для семьи отвлечься в такое горячее время".

Лунинецкий район называют
Лунинецкий район называют "клубничной столицей" БеларусиФото: Ales Petrowitsch/DW

Под горячим временем Светлана подразумевает сезон сбора клубники, ведь Лунинецкий район считается своеобразной "клубничной столицей" не только Брестской области, но и Беларуси. И именно в нем сейчас идет активный сбор урожая, в котором заняты многие местные жители. Для них клубничный сезон - один из самых важных в году, позволяющий неплохо заработать.

"Есть у нас такая деревня Дворец: в самый пик созревания ягоды там работает оптовый рынок, откуда клубнику везут по всей Беларуси и в Россию", - делится местный пенсионер Николай. По его словам, в былые годы на рынке во Дворце иногда скапливались десятки фур: "Торговля шла бойко, цена менялась по нескольку раз за сутки: все зависит от размера ягоды, количества покупателей и продавцов".

Цены, которые формируются в Лунинецком районе, становятся ориентиром и для тех, кто продает клубнику в других белорусских регионах. "В конце прошлой недели во Дворце скупщики принимали хорошую крупную ягоду до четырех белорусских рублей за килограмм, а иногда и дешевле, - рассказывает местный фермер, представившийся Анатолием. - Потом она попадала на Комаровку (центральный рынок в Минске. - Ред.), и там ягоду продавали уже по 9-10 рублей".

Пострадает ли "клубничная столица" от проведения военных сборов?

По мнению фермера Анатолия, объявленные военные сборы вынуждают владельцев клубничных плантаций вносить коррективы, но вряд ли повлияют на сам процесс сбора урожая. "Ягоду все равно соберут, другое дело, что клубника - скоропортящийся продукт, а сезон длится не долго, - уточняет Анатолий. - Я раньше тоже занимался клубникой серьезно. Было время, когда выделял для нее полгектара земли. Самое важное - иметь людей, которые смогут быстро собрать ягоду в сезон. От этого зависит и цена, и полученный доход".

Фермер говорит, что если на военные сборы призовут кого-то из семьи, где клубнику выращивают в больших объемах и на продажу, то таким людям придется искать сборщиков ягод на стороне: "Дело это хлопотное и далеко не каждый справится, если не имел опыта".

При этом Анатолий удивлен озвученной версией о том, что военные сборы в Лунинецком районе являются плановыми. По его оценке, в таком случае местные власти в первую очередь были бы заинтересованы, чтобы именно в сезон сбора клубники не лишать людей возможности заработать. "У нас уже люди шутят, что тогда следующие сборы надо провести в июле или в августе в Дрогичинском районе, которий славится выращиванием малины", - иронизирует фермер.

Народные ополченцы в Беларуси пока без правового статуса

Еше одним важным нюансом объявленных военных сборов на Брестчине станет тот факт, что власти намерены отработать взаимодействие с отрядами народного ополчения. Это новое вооруженное формирование действительно может появиться в стране, но формально еще не существует: в парламенте пока только обсуждают проект соответствующего закона.

Возле железнодорожного вокзала Лунинца памятник Марксу
Возле железнодорожного вокзала ЛунинцаФото: Ales Petrowitsch/DW

"Участие граждан в деятельности народного ополчения основывается на принципах добровольности, законности, гуманизма и гласных форм действий", - отмечается в законопроекте. В нем также упоминается, что местные власти задействуют ополченцев для участия в "обеспечении военного положения", а непосредственное руководство этим формированием поручат органам внутренних дел.

Жители Лунинца, с которыми пообщалась DW, настороженно отнеслись к вопросам о народном  ополчении, ссылаясь на отсутствие достаточной информации. "Нам же никто не рассказывает, что это будет и кого это коснется, - признается местный пенсионер Николай. - Из своего еще советского опыта знаю, что вряд ли все будет добровольно и без принуждения".

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