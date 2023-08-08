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ЕС назвал провокацией учения Беларуси у его границ

Ксения Польская Брюссель
20 мин. назад

"Нелегитимный режим Лукашенко участвует в любых провокациях по приказу РФ", - заявили в Брюсселе об учениях в канун годовщины белорусских протестов. Тем временем Литва и Польша стягивают войска к границе с Беларусью.

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Совместные учения белорусских войск и наемников ЧВК "Вагнер", 20 июля
Совместные учения белорусских войск и наемников ЧВК "Вагнер", 20 июля Фото: Voyentv TV/TASS/dpa/picture alliance

В Брюсселе расценили как провокацию режима Александра Лукашенко военные учения, начавшиеся 7 августа близ границ Беларуси и соседних с ней государств Европейского Союза. "К этому моменту уже никого не удивляет, что нелегитимный режим Лукашенко участвует в любых провокациях по приказу России", - заявил на брифинге во вторник, 8 августа, в ответ на вопрос об этих учениях официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Лукашенко отказался от суверенитета Беларуси в пользу России, поэтому данные военные учения нужно рассматривать в контексте того, что Россия делает против Украины, пытаясь играть мускулами, запугать соседей, показать, что у них еще есть возможности продолжать свои незаконные действия против Украины", - сказал Стано.

О начале учений министерство обороны Беларуси сообщило накануне, указав, что в них учитывается опыт войны России в Украине. "При подготовке активно использовался опыт специальной военной операции, а именно широкое применение беспилотных летательных аппаратов, тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск", - сказано в официальном заявлении.

Польша и Литва стягивают войска к границе с Беларусью

В связи с этим Литва - вслед за Польшей - стягивает к границе с Беларусью дополнительные силы. "Вероятность провокаций высока, учитывая, что в настоящее время наемники "Вагнера" дислоцируются в Беларуси. Но на данный момент особых провокаций или дополнительной активности на границе с Беларусью и РФ мы не наблюдаем", - цитирует главу Службы охраны государственной границы Литвы Рустама Любаева агентство "Интерфакс". Проходящие вблизи литовской границы учения, в которых участвуют наемники ЧВК "Вагнер", "не имеют большого масштаба и не представляют для нас сегодня значительной угрозы", добавил Любаев.

О том, что министерство обороны Польши по запросу пограничной службы "в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе" направляет к границе с Беларусью дополнительные войска, сообщило агентство Reuters.

ЕС обратился к белорусам в честь годовщины протестов

"Евросоюз  высоко оценивает и поддерживает усилия белорусского демократического движения. Решимость белорусов, которые с большим личным риском продолжают отстаивать демократию, дает основания для надежды", - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитической службой ЕС 8 августа, накануне третьей годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал белорусские власти к "подлинному и инклюзивному диалогу" со всеми представителями общества, чтобы прийти к проведению свободных и честных выборов. "Евросоюз будет поддерживать белорусов столько, сколько потребуется, на их пути к независимой, демократической и процветающей стране в составе мирной Европы", - подчеркнул Боррель. 

Ситуацию с правами человека и репрессиями против инакомыслящих в Беларуси Брюссель считает худшей за всю ее историю. Около 1500 политузников "находятся в заключении в ужасающих условиях, подвергаются жестокому обращению и пыткам и не имеют доступа к основным медицинским услугам", подчеркивается в заявлении. Многие из них месяцами содержатся без связи со своими адвокатами и родственниками, которые не знают об их местонахождении и состоянии здоровья. В ЕС также ссылаются на доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, где указано, что широко распространенные систематические и грубые нарушения прав человека в Беларуси могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

В отношении режима в Минске действуют семь пакетов санкций Евросоюза - как за нарушения прав человека, так и за соучастие в войне против Украины.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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