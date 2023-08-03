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ЕС ввел санкции против Минска за нарушения прав человека

Ксения Польская Брюссель
14 мин. назад

Евросоюз принял новый пакет индивидуальных санкций в связи с продолжающимися нарушениями прав человека в Беларуси. Это произошло сразу после введения санкций за соучастие Минска в войне РФ против Украины.

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Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в БрюсселеФото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Совет ЕС в четверг, 3 августа, ввел санкции в отношении 38 физических и трех юридических лиц в Беларуси из-за ухудшения ситуации с правами человека в этой стране. В Брюсселе возложили на этих людей и организации ответственность за серьезные нарушения прав человека, репрессии гражданского общества и демократических сил, а также поддержку режима Александра Лукашенко.

В санкционный список включены известные пропагандисты (Вадим Гигин, Ксения Лебедева, Евгений Пустовой), начальники тюрем и колоний, ответственные за пытки и жестокое обращение с заключенными, в том числе политузниками (например, начальник колонии в Новополоцке, экс-начальник колонии в Шклове), а также представители судебной власти, занимающиеся преследованием и вынесением приговоров демократическим оппонентам режима, представителям гражданского общества и журналистам (судьи и прокуроры из Минска и регионов). Среди них - старший следователь по делу правозащитного центра "Вясна" Антон Коляго, прокурор на процессе против Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лабковича - Александр Король.

Санкции касаются также государственных предприятий, которые наказали или уволили сотрудников за участие в мирных акциях протеста и забастовках, например, БМЗ и "Белнефтехим", который указан как одна из стратегических компаний, поддерживающих режим Лукашенко.

В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются на 233 физических и 37 юридических лиц. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям стран Евросоюза запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам въезд и транзит через территорию ЕС запрещены. Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале Евросоюза.

"Мы приняли новые санкции в ответ на продолжающиеся масштабные систематические грубые нарушения прав человека и жестокие репрессии против всех слоев белорусского общества нелегитимным режимом Лукашенко", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель, заверив, что ЕС поддерживает белорусский народ в его стремлении к миру и демократии.

Санкции против Беларуси за участие в войне РФ в Украине

Ранее в тот же день Евросоюз ввел новые ограничительные меры в отношении белорусского режима как соучастника незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины. Санкции включают в себя запрет на экспорт товаров и технологий для авиации и космической отрасли, включая авиадвигатели и беспилотники, запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт огнестрельного оружия, его частей, основных компонентов и боеприпасов, а также дальнейшие ограничения на экспорт товаров, используемых Россией для агрессивной войны против Украины, включая полупроводниковые устройства, электронные интегральные схемы, производственное и испытательное оборудование, фотокамеры и оптические компоненты. Кроме того, расширен запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Против Беларуси также продолжают действовать ограничения в финансовой сфере, торговле, энергетике, транспорте и других.

"ЕС самым решительным образом осуждает участие Беларуси в неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины и продолжает призывать Беларусь прекратить сотрудничество с Россией в этой войне. Более того, ЕС полон решимости исправить ситуацию с правами человека в стране и продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе помогая гражданскому обществу и независимым СМИ", - сказано на сайте Совета ЕС.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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