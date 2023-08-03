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Война в Украине: ЕС расширяет санкции в отношении Беларуси

Александра Иванова
1 ч. назад

Решение о расширении санкций в отношении Беларуси было принято в Евросоюзе ради ограничения возможностей России по обходу ограничений.

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Здание Еврокомиссии в Брюсселе
Здание Еврокомиссии в БрюсселеФото: DW

Евросоюз согласовал дальнейшие ограничительные меры, связанные с российским вторжением в Украину и участием в нем Беларуси, сообщает Еврокомиссия (ЕК) на своем сайте в четверг, 3 августа.

Новые меры обеспечивают более тесную согласованность санкций ЕС в отношении России и Беларуси и служат тому, чтобы лишить Россию возможности обходить санкции через Беларусь, следует из пресс-релиза. В категорию товаров, запрещенных к экспорту в Беларусь, был включен "ряд высокочувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническому укреплению" этой страны.

Кроме того, был введен запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности. Изменения также приводят санкции в отношении Беларуси в соответствие с санкционным режимом в отношении России, подчеркивает пресс-служба ЕК.

С точки зрения ЕС, санкции, введенные в отношении Москвы после начала войны в Украине, доказали свою эффективность. "Они ограничивают возможности России по финансированию войны в Украине, включая производство новых вооружений и починку имеющихся, а также затрудняют перевозки материала", - напоминают в Еврокомиссии.

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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4063

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