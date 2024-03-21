Как отбывают "домашнюю химию" в Беларуси

ОМОН может приехать с проверкой даже ночью. А еще силовики запрещают осужденным выходить даже во двор дома.

С 2020 года более 800 человек приговорены к "домашней химии" по политически мотивированным обвинениям, посчитали правозащитники. Такое наказание считается значительно мягче, чем лишение свободы или обычная химия, когда отправляют в исправительное учреждение, ведь осужденный остается дома с родными, может пользоваться интернетом и работать. Однако силовики постоянно ужесточают условия. И как говорят сами осужденные, они находятся в постоянном страхе, что в любой момент их могут отправить в колонию.

По данным правозащитного центра "Вясна", по политическим делам "домашнюю химию" чаще всего назначают за участие в протестах, оскорбление Лукашенко и других чиновников. Приговоренный к такому наказанию должен стать на учет в милиции. Также он обязан работать (исключение - инвалиды и пенсионеры, студенты-очники обязаны посещать занятия), отмечаться в РУВД (как правило, политзаключенных обязывают приходить каждую неделю), а в свободное от работы время - находиться дома.

Практика показывает, что политзаключенным выделяют только два часа в сутки, когда можно выехать дальше дома или работы - например, сходить в поликлинику, забрать ребенка из детского сада, купить продукты. Осужденные не имеют права употреблять спиртные напитки и наркотики, посещать кафе и рестораны, где продают алкоголь, ходить в гости (в качестве исключения могут разрешить ходить в гости к родным).

Силовики могут придти домой к осужденному в любое время, посещать его рабочее место, вызвать на беседу или воспитательную лекцию, доставлять в больницу для проверки на трезвость и задерживать, если осужденный нарушил порядок отбытия наказания. Это стандартные требования для приговоренных к домашней химии, однако за политзаключенными существует особый контроль.

"Держат на крючке, что вот-вот снова посадят"

Ирину задержали в прошлом году - в интернете нашли ее снимки с протестов. "Домашняя химия", отмечает политзаключенная, воспринимается как самое мягкое наказание - никто не верит, что могут оправдать. Но мало кто ожидает, какие трудности - впереди.

Как только приговор вступает в силу, нужно устроиться на работу, объясняет Ирина, иначе рабочее место предоставит государство. "В лучшем случае будешь дворником, - говорит она. - Многие отказываются брать на работу, боятся, что будут лишние вопросы, проверки. Поэтому некоторым приходится оформляться как ремесленник - работа на себя. Если родственники помогают и нет иска по уголовному делу, кое-как проживешь, но понятно, что для семьи ты на это время - обуза".

Каждую неделю, по словам собеседницы, она приходит в РУВД, чтобы отметиться. "В любой момент могут проверить телефон, поэтому заранее нужно почистить все переписки, - продолжает политзаключенная. - Также мы должны ходить на лекции. Там могут рассказывать о вреде наркотиков, это скучно, но тебя хотя бы не дергают. Когда лекция про идеологию, политических поднимают и спрашивают, что думаешь о Лукашенко, за что ему благодарен".

Правозащитники "Вясны" отмечают, что во время регистрации в милиции некоторым осужденным на телефон устанавливали специальный телеграм-бот "Магнит", который собирает персональные данные и подписки.

Однако самое сложное, говорит Ирина, - неожиданные проверки: "За год я так и не привыкла, что ко мне могут прийти в любое время. Но я все время этого жду, потому что если не открою дверь - это нарушение. Несколько нарушений - и мне могут ужесточить наказание, даже отправить в колонию. Перед выборами приходили несколько раз за ночь, страдает вся семья, но ты ничего не можешь поделать. Тебя постоянно держат на крючке, что вот-вот снова задержат и посадят. Поэтому у меня в коридоре всегда стоит сумка с теплыми вещами и лекарствами".

Свободное время сокращают до часа в день

Иван более двух лет отбывает наказание. По его словам, до начала войны силовики более лояльно относились к осужденным на домашнюю химию.

"Проверки были реже, можно было договориться выехать в другой город - например, на обследование, - объясняет он. - Потом поступила команда сверху "зажимать". Доходит до провокаций: милиционер делает вид, что звонит в дверь, и сразу уходит, а ты получаешь взыскание - по закону, ты обязан их впустить. Многие стали устанавливать видеокамеры, чтобы обезопасить себя".

В прошлом году изменили условия для осужденных, которые живут в частных домах. Раньше можно было выходить в свой двор неограниченное время.

"Теперь можно выйти во двор или огород только в свободное время, которое тебе назначили, - это два часа в день, но могут сократить и до часа, - говорит собеседник. - Помогает семья и соседи, потому что ты сам хотя и дома, но по сути, в тюрьме. Никогда не знаешь, чего ожидать".

По закону, после трех взысканий осужденному выносят предупреждение. Если после этого он снова совершает нарушение в течение года, наказание меняют на более жесткое.

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