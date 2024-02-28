"Это был режим выживания". Что такое ШИЗО в тюрьмах Беларуси

Смерть Алексея Навального в российской колонии привлекла внимание к такой мере наказания, как штрафной изолятор. В Беларуси, по словам юристов, условия в тюрьмах еще хуже, чем в российских.

Для белорусских политзаключенных такое наказание, как штрафной изолятор, давно стало системным. Как отмечает юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко, система пыток, к которой правозащитники относят и содержание заключенных в штрафном изоляторе (ШИЗО), родилась не в 2021 году, когда колонии в Беларуси заполнили политзаключенными. "Просто раньше объектом пыток были заключенные, которые по разным причинам конфликтовали с администрацией. И боролись с ними примерно теми же методами, что сегодня с политическими узниками", - говорит эксперт.

За что можно попасть в штрафной изолятор?

Бывший заключенный, который отбывал наказание в Могилевской колонии, рассказывает, что попасть в ШИЗО можно за все, что угодно: "Наказать могут за "неопрятный внешний вид" - небольшая небритость на лице, за "неустановленную форму одежды" - не застегнута верхняя пуговица на робе, за паутину на решетке окна, за то, что не поздоровался с сотрудником колонии. У администрации давно заготовлен список. Даже если ты ничего не нарушал, они найдут, что написать в рапорте".

По словам бывшего осужденного, обычно так расправляются с политзаключенными и криминальными авторитетами. Но проблемы могут быть и у обычных заключенных. "Вызывает тебя начальник отряда и говорит, что нужно скинуться на фонд отряда. Если отказываешься, могут быть проблемы, - говорит мужчина. - Еще могут наказать, если у тебя конфликт с заключенным, который работает на администрацию. В его власти добиться, чтобы тебя отправили в ШИЗО".

Заключенный убирает территорию тюрьмы в Минске (фото из архива) Фото: ZUMA Press/imago images

Обжаловать помещение в ШИЗО невозможно даже технически. "Ты должен написать заявление, а в изоляторе нельзя иметь ни ручку, ни бумагу, тебе ее просто не выдают, - говорит экс-заключенный. - Если приезжает комиссия с проверкой, ты общаешься при сотрудниках администрации, соответственно, нужно быть готовым пойти в ШИЗО еще минимум на 10 суток за то, что пожаловался".

Павел Сапелко отмечает, что по закону, водворение в ШИЗО ограничено 10 сутками, власти готовят изменения в закон, чтобы увеличить этот срок до 15 суток. "На деле изоляция может быть непрерывной в течение гораздо более длительного времени, - объясняет эксперт. - За нарушения, допущенные в ШИЗО, может назначаться новый срок содержания в ШИЗО".

Как выглядит камера ШИЗО?

Юрист Леонид Судаленко побывал в ШИЗО Витебской колонии, когда отбывал там срок за свою правозащитную деятельность. Он описывает, что камера напоминает каменный мешок - площадь около 10 квадртаных метров, рассчитана на четыре человека, нары двухъярусные, пристегнуты к стене, откидывать их можно только на ночь. Политзаключенных по возможности содержат по одному - это дополнительный способ изоляции.

Матрац, подушку и другие постельные принадлежности в ШИЗО не выдают, спать приходится на голых нарах. В камере стоит бетонный столик и скамейка, на которой нужно провести весь день. Лежать на полу запрещено - за это наказывают. Стены побелены, чтобы заключенные не прислонялись. В камере есть туалет (дырка в полу) и кран с холодной водой. Весь день горит свет. Наверху - маленькое зарешеченное окно.

Какие условия в ШИЗО?

Помещенных в ШИЗО кормят три раза в день, еду приносят в камеру. На прогулку не выводят, курить запрещено. Адвоката к заключенному не пускают, хотя это и нарушение закона РБ. Звонить и писать родным он тоже не может, как и получать от них посылки. Не разрешают брать с собой книги, даже Библию.

Часто заключенные жалуются на холод в таких камерах. Когда Судаленко находился в ШИЗО, температура на улице была около 20 градусов, ночью в камере, по его ощущениям, около 10. "Поскольку не было постельных принадлежностей, я постоянно просыпался от холода и был вынужден согреваться физическими упражнениями", - говорит бывший политзаключенный.

А вот что рассказывает бывший политзаключенный, который отбывал срок в Шкловской колонии: "В камере было очень холодно. Я воспринимал это как режим выживания. Когда ложился спать, инстинкт самосохранения подсказывал, что ночью замерзну и утром не проснусь, если не буду держаться руками за трубу батареи, только она и спасала. Сна, конечно, не было. Часто просыпался из-за холода в ногах и руках. Тогда подходил к батарее. Но по камере после отбоя ходить нельзя. Поэтому как-то согревался на минутку и снова должен был идти "спать".

Бывший политзаключенный, который находился в Новополоцкой колонии, рассказал, что сотрудники каждое утро лили хлорку "по пять литров - чтобы осужденные ею травились": "Окна не закрывают при любой погоде, даже если на улице будет минус 30. Осужденные завешивают их полотенцем, а иногда тряпкой, которой моешь пол, в том числе и с хлоркой. За это могут выписать рапорт и дать еще 10 суток".

Адвокат, который был лишен лицензии в Беларуси, а теперь работает в России, говорит, что условия содержания в ШИЗО в обеих странах похожи - основные принципы зарождались в советской системе. И все же называет некоторые отличия. Так, российским осужденным в ШИЗО положена прогулка на час, они могут взять с собой в камеру книгу, ручку и бумагу им выдают на время, а постельные принадлежности (простыни, наволочка, матрац, подушка, одеяло) - на ночь.

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