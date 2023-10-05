Как администрация тюрем использует "блатные законы"

Будет ли у осужденного "низкий статус", решают тюремщики. Сексуальная ориентация и его преступление не всегда имеют значение.

Многие криминальные понятия ушли из белорусских тюрем, но только не каста "неприкасаемых". Силовики не просто не борются с этим, они сами указывают, кто из заключенных получит "низкий статус", а значит, весь срок будет проходить через лишения и унижения. Как устроена эта система - в материале DW.

Что такое "низкий статус"?

"Низкий социальный статус" присваивают заключенным, у которых практически нет прав, они выполняют самую унизительную работу, общение с ними грозит другим заключенным такими же проблемами, поэтому их стараются избегать. Также они подвергаются постоянным унижениям как со стороны администрации, так и со стороны осужденных, их называют "обиженными", "отсаженными", "опущенными", "петухами".

Существование касты "неприкасаемых" - один из элементов преступных традиций Фото: Zuma Press/IMAGO

Существование такой касты - один из элементов преступных традиций. По закону, сотрудники колоний обязаны пресекать такое деление, но на практике сами активно используют "низкий статус" как самый жесткий способ давления, поясняет юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.

"Раньше в низшую касту зачисляли криминальные авторитеты. С таким человеком нельзя здороваться за руку, сидеть за одним столом или на одних нарах, он выполняет самую грязную работу, - говорит эксперт. - Лет 15 назад система поменялась: такой порядок стала устанавливать тюремная администрация, а не криминалитет".

Как осужденные получают "низкий статус"?

Существует три группы осужденных с "низким статусом": мужчины, у которых были гомосексуальные отношения, осужденные за сексуальные преступления и осужденные, которых тюремщики хотят таким образом сломать. Политзаключенные есть среди всех перечисленных, говорит Павел Сапелко.

Если силовики узнают о гомосексуальных отношениях задержанного за политическую позицию, стараются сразу же это обнародовать - и проблемы начинаются уже в СИЗО. "Для них есть отдельные камеры, - объясняет бывший заключенный в комментарии DW. - Но иногда их помещают и в обычные. И остальные возмущаются, требуют, чтобы убрали такого человека, потому что боятся, что потом уже у них начнутся проблемы: неизвестно какие поползут слухи".

Если человек несговорчив на следствии, например, отказывается признать вину или оговорить другого фигуранта, ему могут угрожать "низким статусом". Так, минчанин Максим Дышлевич в 2018 году признал вину в убийстве, которого не совершал. На суде он прямо заявил, что оперативники, которые приходили к нему в СИЗО, угрожали сделать из него "опущенного". Редкий случай для Беларуси - Дышлевича оправдали.

Также известны случаи, когда силовики запускают слух о "низком статусе" заключенного, которого не могут сломать другими угрозами. По словам Павла Сапелко, с этим довольно часто сталкиваются политзаключенные. Известно, что проблемы были у Сергея Тихановского, Андрея Санникова, Дмитрия Дашкевича, Андрея Бондаренко. Дезинформацию используют, чтобы с таким человеком боялись даже перекинуться словом.

"Если только прошел такой слух, еще есть возможность отмахнуться: сами заключенные могут не согласиться действовать по плану силовиков. Также были случаи, когда родные обращались за помощью к криминальным авторитетам, - объясняет Сапелко. - Если же человек получил "низкий статус", открутить ситуацию невозможно - это с ним до конца срока".

Павел Сапелко Фото: DW

Несколько бывших заключенных отмечают, что статус заключенного сотрудники исправительных учреждений прямо прописывают в личном деле. Это подтверждает и юрист "Весны".

"Статус определяют еще в СИЗО, - говорит бывший осужденный. - Например, у человека в обвинении несколько статей, одна из них - секс с несовершеннолетней. За это у него "низкий статус". А потом на суде эту статью исключают из обвинения. Но низкий статус у него останется на весь срок".

По словам собеседника, некоторые осужденные за сексуальные преступления, напротив, не имеют "низкого статуса" - так решила администрация колонии или СИЗО. "Более того, такие люди могут даже получить блатную работу в колонии. Все как решит начальство. И никто из заключенных не будет протестовать".

Какие условия в колонии у осужденных с "низким статусом"

У осужденных с "низким статусом" отдельные нары, стулья, уголки в отрядах для совместного проживания, принадлежности для работы и уборки, места для хранения личных вещей, умывальники и писсуары в санузлах, душевые в банях, места в столовой и отдельные столовые приборы. Такие осужденные ходят отдельно в строю, последними по очереди звонят родным.

Отказ от уборки грозит новым сроком за нарушение режима Фото: ZUMA Press/imago images

Заключенных с "низким статусом" используют для уборки туалетов, общей территории и сбора мусора. Другие осужденные к такой работе не прикасаются, иначе им грозит попадание в низшую касту. Чтобы наказать неугодных, администрация заставляет их идти на уборку. Отказ грозит штрафным изолятором, а при повторности - новым сроком за нарушение режима. Согласие - получением "низкого статуса".

"Чтобы прекратить такую практику, достаточно нанять персонал, который будет приходить и убирать санузлы, общую территорию, - говорит юрист "Весны". - Также администрация могла бы закрепить за определенными осужденными уборку как основную работу, не используя ее для провокаций и "низкого статуса". Однако силовики умышленно используют "блатные законы" для давления".

Такая практика приводит к убийствам

Известны случаи, когда существование понятий о "низком статусе" приводило к убийствам внутри исправительных учреждений. Координатор кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрей Полуда приводит в пример дело Григория Юзепчука, осужденного за двойное убийство.

Заключенный отбывал наказание в могилевской тюрьме, где его поместили в камеру с двумя мужчинами "низкого статуса". По криминальным понятиям, человек, которого поместили в такую ​​камеру, должен или "вскрыть" себя, или убить того, кто имеет этот самый "низкий социальный статус". В итоге Юзепчук убил сокамерника, за что сам был приговорен к расстрелу. "На государственном телеканале выпустили фильм о деле Юзепчука, - вспоминает Полуда. - И там даже не скрывали обстоятельства о "низком социальном статусе", которое привело к трагедии".

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