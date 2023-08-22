Как в Беларуси рядовые осужденые давят на политзаключенных

В каждой белорусской колонии за политзаключенными по заданию администрации следят и доносят на них лица, осужденные по статьям УК, не связанным с политикой. Подробности - у DW.

Признанного правозащитниками политзаключенным Владимира Гундаря, у которого ампутирована нога, угрожают избить другие отбывающие наказания. Активистке Полине Шарендо-Панасюк в колонии разбили лицо. Правозащитники фиксируют давление на осужденных по политическим мотивам граждан Беларуси во всех исправительных учреждениях страны, часто провокациями подобного роды занимаются рядовые заключенные. Как устроена эта репрессивная система - в материале DW.

"За разговор с политическим могут отправить в ШИЗО"

Политзаключенных в колонии легко определить по желтым биркам, которые на них вешают еще в следственном изоляторе. Администрация колоний старается изолировать их даже за колючей проволокой - другим осужденным запрещают с ними общаться, не говоря уже о помощи. "Среди политзаключенных есть те, к кому лучше даже не подходить, - сразу отправят в ШИЗО. Это самые известные личности, - объясняет Илья, который был осужден по экономической статье и вышел на свободу в прошлом году. - Есть ребята попроще, никто их не знает, за комментарий какой-то взяли, с ними еще можно поговорить, но тоже с осторожностью.

В белорусские тюрьмах есть заключенные, которые активно участвуют в давлении на политзаключенных Фото: Zuma Press/IMAGO

Собеседник вспоминает, что одного из осужденных за мошенничество перевели на более сложную работу за то, что тот слишком много общался с политзаключенным. Был случай, когда осужденных, которые пили чай с политическим заключенным перед его освобождением, за это отправили в штрафной изолятор. "Многие не хотят лишних проблем, поэтому просто избегают общения с политическими", - отмечает Илья.

Но есть и заключенные, которые активно участвуют в давлении на политзаключенных. Их задача - замечать даже малейшее нарушение, сообщать об этом начальству, чтобы человек получил взыскание - могут лишить свидания с родными, а могут и отправить в ШИЗО. "Даже если нарушения реально не было, его придумают", - поясняет Илья. Обычно доносительством занимаются осужденные, у которых огромные сроки (от 20 лет и выше) в надежде получить поощрение от администрации. И по факту порой выходит, что у осужденного за убийство с особой жестокостью условия содержания лучше, чем у осужденного за критический комментарий в адрес представителя власти.

"Вор в законе" пытался перевоспитать политзаключенного

Политзаключенный Николай Дедок в своей книге рассказывал, как администрация колоний значительную долю контроля над осужденными перекладывает на так называемых "блатных", которым позволяют применять физическую силы против "непокорных", к которым относят и противников властей.

"Бывший "вор в законе" пытался довести до меня, чтобы я сидел тихо, не создавал проблем администрации, - вспоминал о своем первом сроке в ИК-9 Дедок. - Он практически полностью повторял то, что мне говорил начальник отряда, убедительно доказывал, что по закону я не имею права отказываться от работы - сотрудники имеют полное право меня "запрессовать" - добавить еще год срока". Так в итоге и вышло - Николай Дедок был дополнительно осужден за "злостное неповиновение требованиям администрации колонии" (ст. 411 УК).

Силовики используют "воровские понятия", чтобы наказывать неугодных

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает, что есть заключенные, которые напрямую сотрудничают с силовиками в качестве их агентов. Их подсаживают к обвиняемым в СИЗО в так называемую "пресс-хату", где они разными способами пытаются склонить человека к "правильным" показаниям, а также задают вопросы по уголовному делу, чтобы потом выступить против них в суде.

Павел Сапелко Фото: privat

Есть и более неформальное сотрудничество, когда за обещание улучшить условия содержания заключенных призывать доносить, провоцировать или даже избивать неугодных. Кроме того, силовики используют "блатные законы", когда это выгодно им для поддержания порядка или давления. "Один из примеров - человек получает так называемый "низкий статус", то есть "по понятиям" с ним не просто не могут общаться другие заключенные, но даже находиться рядом, иначе такой же статус получат и они. Это один из самых чувствительных моментов", - поясняет Сапелко. По его словам, силовики не просто с этим не борются, они всячески поддерживают такую практику.

Если доходит дело до драки, сотрудники мест лишения свободы обязаны разобраться в конфликте, но для политзаключенного добиться правды практически невозможно, констатирует Павел Сапелко: "Если он обратится к администрации, то нарушит некоторые неформальные правила, и это грозит новыми проблемами. Также многие опасаются обращаться, понимая, что жалобу в лучшем случае проигнорируют, а в худшем - его же самого признают виновным и дополнительно накажут".

В теории заключенный, который чувствует опасность, может требовать применения к нему дополнительных мер безопасности. Тогда его помещают в помещение камерного типа, это не считается взысканием. И в коллектив его возвращают, когда опасность минует. Но на практике этого добиться непросто, как показывает случай бывшего политзаключенного Михаила Жемчужного. Ему пытались присвоить "низкий статус", но перевести в безопасное место администрация отказывалась. В итоге за надуманные нарушения раз за разом Жемчужного отправляли в ШИЗО, где он в итоге провел невероятные 500 суток.

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