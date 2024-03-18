Бывшему политзаключенному работу в Беларуси не найти?

После незаконных приговоров и отсидок бывших политзаключенных в Беларуси продолжают преследовать, при этом возможности устроиться на работу у них практически нет.

По данным правозащитного центра "Вясна" на февраль 2024 года , по политическим уголовным делам в Беларуси было осуждено более 4690 человек. Многие из осужденных уже отбыли назначенные сроки, вышли на свободу, но и после этого они сталкиваются с проблемами. Одна из них - трудоустройство.

"Не устроишься за месяц на работу - заберем детей"

"Если посчитать всех, кто отсидел за политику, в том числе "на сутках" - я имею в виду по административке, - и прибавить к этому числу еще и всех родных этих людей, то получится, что с проблемой нереальности трудостроиться на работу знаком чуть ли не каждый второй или третий белорус", - уверен наш собеседник Сергей (имя изменено. - Ред.).

По политической статье Сергей отсидел 1 год и 10 месяцев.

"Это мне еще как "первоходу" скидку дали, - пытается шутить мужчина. - Сидел за комментарий, который они (сотрудники милиции. - Ред.) в моем телефоне даже найти не смогли. А когда вышел, меня продолжили выдавливать из моей же жизни, из моей же страны".

Сергей женат, у него двое несовершеннолетних детей. "Семью надо кормить, понятное дело, - говорит он. - Как только вышел, сразу же поставили на учет в милицию, заставили приходить отмечаться каждую неделю и прямым текстом сказали: "Не устроишься за месяц на работу - заберем детей". Не придешь отмечаться - посадим снова, и на этот раз уже пойдешь по "строгачу".

Когда милиционеры говорили Сергею про "заберем детей", в виду они имели новый "правовой" инструмент, с помощью которого сегодня в Беларуси продолжают преследовать "политических". В начале декабря 2023 года в постановление о социально опасном положении (СОП) внесли несколько изменений. Теперь такой статус могут присвоить, к примеру, тем детям, родители которых - оба или единственный - не работают больше трех месяцев. С таким статусом детей могут забрать в детский дом.

"И хоть у меня есть супруга, которая работает, это еще не значит, что наших детей они у нас забрать не смогут. Конкретного перечня, за что можно попасть в СОП, в законе толком не указано. И это значит, что в случае попадания в немилость у местных властей - а я из небольшого города, - "наградить" нас СОПом и забрать детей у них точно получится", - считает Сергей.

"Ну вы же сами все понимаете"

Попытки устроиться на работу у Сергея закончились ничем: "Как только показал на бирже труда справку о судимости и освобождении, почти прямым текстом сказали, что с таким "волчьим билетом" не устроюсь даже дворником".

После нескольких звонков от работодателей, которые уточняли, действительно ли у Сергея была судимость по политической статье, надеяться на госсударственную службу занятости он перестал и попробовал искать работу самостоятельно.

"Все отмахивались: "Ну вы же сами все понимаете". И все же мне повезло. Сходил к своему бывшему начальнику, и он сжалился. Знал, что я хороший работник, взял электрогазосварщиком. Но поработал только месяц. После очередных проверок всплыла информация, что директор взял на работу "политического". И это, как я потом узнал, стало самой весомой, хоть и неофициальной, причиной для его увольнения", - делится печальным опытом собеседник.

Сам Сергей сейчас тоже безработный. Из-за угроз новых преследований со стороны властей он был вынужден покинуть страну.

"Занимать руководящую должность после отсидки нереально"

Владимир (имя изменено. - Ред.) в заключении провел два года. Все это время его семья в основном жила благодаря помощи друзей и близких. До ареста он работал руководителем предприятия.

"Занимать руководящую должность после отсидки нереально. Попробовал поговорить с бывшими коллегами, мол, помогите устроиться хоть рабочим. Я знаю производство как пять своих пальцев, плюс несколько высших образований. В отделе кадров посочувствовали и развели руками," - рассказывает Владимир.

Бывший политзаключенный ходил и на другие предприятия города. Когда-то многих знал, и была надежда, что его усилия все же закончатся успехом, но за несколько недель поисков работы для него так и не нашлось.

"Оказывается, для таких, как я, сейчас есть даже официальные формулировки для отказа в трудоустройстве: "Не соответствует корпоративным принципам предприятия" либо "отказ в связи с политической неблагополучностью и дискредитирующими обстоятельствами увольнения с предыдущего места работы", - рассказывает он. - Меня даже на бирже труда пытались отговорить регистрироваться. Видимо, чтобы не портить красивую госстатистику. Мне так и сказали: "Ну что тебе это пособие по безработице в 50 рублей (около 14 евро)? Открывай базу вакансий на сайте - и ищи сам". Кстати, регистрацией "политических" в службе занятости, как оказалось, занимаются специальные люди в горисполкоме".

Через несколько месяцев безрезультатных поисков работы и попыток наладить жизнь Владимир вместе с семьей уехал из страны.

На какую работу могут рассчитывать бывшие политические заключенные?

Чтобы найти какую-либо работу на сайте госслужбы занятости , соискателю на вакансию придется сообщить своему потенциальному работодателю о том, что он отбывал срок. По этому поводу в базе вакансий есть специальная графа "С возможностью трудоустройства" с тегом "Освобожденные из мест отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок".

Во всей Беларуси для тех, кто отбыл срок, за последний месяц было выставлено около 400 вакансий. Большинство из них - в регионах. Всего в базе, по данным на 18 марта, числилось 139 тысяч вакансий и 12 тысяч резюме.

Если при поиске выбрать графу "высшее образование", база выдает всего три возможные вакансии - паспортист в Островце с зарплатой 800-1000 рублей (около 230-285 евро), инженер-проектировщик в Витебске с зарплатой в 2000 (около 570 евро) рублей и ветеринарный врач в Могилеве с зарплатой в 1600 рублей (около 455 евро).

"Но даже на эти две должности "политических" не возьмут, - уверяет наша собеседница Елена, которая вместе с сыном после заключения выехала в Литву и предпочла с высшим образованием мыть полы на чужбине, чем пытаться остаться выживать в Беларуси. - Тег об отсидке на базе вакансий прописан общий. То есть для всех, кто отбывал наказание. Но как только на потенциальном месте работы узнают, что ты сидела именно по политике, на работу отказываются брать вообще везде".

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