Почему в Беларуси отправляют за решетку тяжелобольных

С 2021 года в белорусских колониях умерло пять политзаключенных. Правозащитники отмечают, что причиной стало бесчеловечное обращение, у погибших не было доступа к оперативной и качественной медицинской помощи. Трое из них еще до заключения имели серьезные проблемы со здоровьем. Почему же суд назначил им лишение свободы и почему их не освободили досрочно?

По закону, состояние здоровья человека должно учитываться, когда задержанному только избирают меру пресечения. Решение принимает следователь, в большинстве случаев прокурор автоматически выдает санкцию. По данным доступной судебной статистики, если в 2010 году суды отменяли взятие под стражу по 10% жалоб, то в 2021 году эта цифра опустилась до 1,3%. В итоге в СИЗО отправляют и людей с инвалидностью, и беременных женщин, и пожилых людей, и тяжелобольных - с диабетом, онкологическими и другими заболеваниями.

Политзаключенного на носилках доставляли на допрос

Бывший начальник медслужбы Департамента исполнения наказаний МВД Василий Завадский отмечает, что следователи часто пользуются состоянием здоровья обвиняемого, чтобы добиться от него "нужных" показаний - "угрожают здоровьем: или подписывай, или будет еще хуже".

Обвиняемых по "политическим" статьям практически во всех случаях отправляют под стражу, несмотря на состояние здоровья. Бывший адвокат приводит пример из практики: "Одному из клиентов, которого преследовали по политическим мотивам, была нужна операция, он от боли не мог спать, а его поместили в СИЗО, хотя условия содержания должны исключать опасность для жизни и здоровья. Следователь на наши аргументы отвечал: "Я же не медик", а медики, кивали на следователя, ведь это он принял решение поместить человека в изолятор".

По словам собеседника, с трудом удалось добиться операции, но начались осложнения. "Все ходатайства изменить меру пресечения игнорировались, - продолжает он. - Клиента на носилках доставляли на допрос. Человек лежит на полу, его допрашивают в таком состоянии, еще и на видео снимают, но следователь ничего странного в этом не видит, хотя очевидно, это бесчеловечное отношение".

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает, что минимальные стандарты предписывают: если у заключенного обнаружено тяжелое состояние и его дальнейшее нахождение в таких условиях будут ухудшать здоровье, его не следует содержать за решеткой. В Беларуси же в отношении политзаключенных системно применяют пытки, невзирая на инвалидность, тяжелые заболевания. Это и привело к тому, что пять политзаключенных умерли в неволе.

Суд не выясняет, может ли человек выдержать тюремные условия

Еще один бывший адвокат в разговоре с DW поясняет, что судебная система в Беларуси изначально нацелена на изоляцию осужденного, а не его эффективное исправление. Поэтому довольно часто ранее несудимый человек, который совершил менее тяжкое преступление, получает реальный срок. Также суды часто игнорируют такие смягчающие обстоятельства, как тяжелые заболевания и даже инвалидность.

В случае с политзаключенными, продолжает собеседник, есть указ сверху давать наказание построже. В качестве примера он приводит дело Николая Климовича, у которого была II группа инвалидности. Ему дали год лишения свободы за лайк под карикатурой с изображением Лукашенко. Хотя на суде обвиняемый и его адвокат прямо говорили, что мужчина не перенесет заключения по состоянию здоровья. Через два месяца он умер в колонии.

"Климовича признали виновным в менее тяжком преступлении. Ему могли назначить штраф, исправительные работы, арест или домашнюю химию, учитывая его тяжелое состояние здоровья, - говорит бывший адвокат. - Но на стадии судебного производства нет нормы, обязывающей суд выяснить состояние здоровья обвиняемого, чтобы понять, может ли он отбывать наказание в виде лишения свободы. Этот вопрос суд решает в совещательной комнате, когда судебное следствие окончено".

Могут ли освободить человека по медицинским показаниям?

В теории освобождение по медицинским показаниям возможно, есть перечень болезней, которые подпадают под этот критерий (например, туберкулез, онкология, диабет). Собирается специальная комиссия, которая выносит заключение, объясняет Завадский. Дальше решение принимает суд: освобождение по медпоказаниям - право, а не обязанность суда, то есть никаких гарантий нет, даже если медики пришли к выводу, что содержание в тюрьме опасно для жизни. На практике таких заключенных освобождают в исключительных случаях, например, когда у человека уже 4-я стадия онкологии, и его отправляют домой уже умирать.

Cуды в Беларуси часто игнорируют такие смягчающие обстоятельства, как тяжелые заболевания и даже инвалидность Фото: A. Burakow/DW

Но даже в таких исключительных условиях не все успевают выйти на свободу. Так, в 2018 году в колонии умерла бывшая судья Елена Мельникова, в 2016-м за получение взяток ей дали 13 лет. Женщину должны были отвезти на лечение в онкодиспансер, но она не дожила один день до освобождения. В 2017 году умер врач Виталий Лабкович, за год до того ему дали три года за взятки. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу, пока медики пытались его спасти, было принято решение об условно-досрочном освобождении, но заключенный умер в реанимации.

Верховный суд не предоставляет данные, сколько человек было освобождено по медицинским показаниям. Среди политзаключенных о таких кейсах неизвестно.

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