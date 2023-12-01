Принудительное лечение наркоманов в колониях в РБ - фикция

В Беларуси на медучете состоят около 14 тысяч наркозависимых, у каждого второго - судимость. Власти считают эффективным лечением то, что у зависимого за решеткой нет доступа к наркотикам.

По данным белорусских властей, на медицинском учете в стране состоят около 14 тысяч наркозависимых. Реальное их число, по оценке экспертов, приближается к 100 тысячам. Многие находятся за решеткой, и если у осужденного есть зависимость от наркотиков, суд назначает ему принудительное лечение. Эксперты рассказали DW, как оно проходит на практике.

У человека ломка, но лекарства ему не всегда могут назначить

С 2015 по 2022 годы, по данным МВД РБ, в стране было возбуждено свыше 41 500 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков. Врач-нарколог и бывший начальник медчасти СИЗО в Бресте Павел Перепелкин отмечает, что в большинстве случаев зависимость от наркотиков фиксируется у лиц, которые ранее уже были судимы. И первые проблемы у них начинаются в СИЗО, там возникает синдром отмены, объясняет врач: у человека ломка, он не может нормально спать, может вести себя агрессивно, бросаться на сокамерников. Это существенно усложняет его адаптацию к новым условиям.

По словам Перепелкина, медики не всегда могут назначить транквилизаторы, чтобы купировать синдром. "Была идея вообще убрать эти препараты из медчастей, чтобы не было нарушений при назначениях, - продолжает нарколог. - В таких условиях врачи стараются хотя бы назначить человеку постельный режим, потому что по общим правилам нельзя лежать на кровати с 6 утра до 22 вечера".

В 2013 году неправильное оказание медпомощи при синдроме отмены привело к смерти заключенного Игоря Птичкина в СИЗО №1, за что был осужден фельдшер медчасти. Он приказал привязать ремнями осужденного к кровати, почти сутки тот пролежал без воды и еды, в итоге скончался.

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Олег Талерчик, который занимался расследованием того уголовного дела, вспоминает, что в действиях медика было сразу несколько нарушений: привязывать человека ремнями к кровати можно только в больнице, и отдавать такие распоряжения может врач, но не фельдшер. Сотрудник СИЗО даже не вызвал бригаду скорой психиатрической помощи, когда сокамерники пожаловались на агрессивное поведение осужденного.

"Во время следствия сотрудники СИЗО удивлялись: ну, зафиксировали ремнями, мол, что в этом такого. Похоже, Птичкин был не первым, к кому применяли такие меры, хотя в медчасти СИЗО вообще не должно было быть таких ремней, - говорит Талерчик. - То, что за халатность был осужден фельдшер, повлияло на его коллег: они поняли, что за такое нарушение могут быть привлечены к реальной уголовной ответственности".

Не лечение, а фикция

Если у осужденного есть зависимость от наркотиков, суд назначает ему принудительное лечение (ст. 107 УК). "На самом деле это фикция, - говорит Павел Перепелкин. - Формально осужденный наблюдается у врача-нарколога, но основное лечение - это нахождение в условиях, которые исключают возможность употребления наркотиков. Именно на этом основании через два года лечение прекращается. Сотрудники колонии направляют в суд документы, что у осужденного наступила ремиссия. Но не потому, что он изменил модель поведения, а просто потому, что он был изолирован".

Тюрьма в Гродно Фото: DW/A. Burakow

В то же время принудительное лечение зависимости - манипулятивный инструмент, считает Перепелки: "Пока действует 107-я статья УК, осужденный не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену наказания на более мягкое. На моей памяти не было и случаев амнистии в отношении наркозависимых, которым назначалось принудительное лечение".

Если зависимость вызывает расстройства психики и поведения, назначают медикаментозное лечение. С этим, по словам Перепелкина, проблем нет - с поправкой на то, что все препараты только белорусского производства. "Но специфика психических расстройств такова, что существующие условия содержания затрудняют возможности диагностики и лечения", - уточняет врач.

Проблема в том, что в Беларуси не разработана методология лечения зависимых в условиях несвободы, продолжает эксперт. По его словам, во многих странах используются групповые методы. Такие встречи не должны контролировать врачи и психологи, что белорусские власти считают дополнительным фактором риска в тюремных условиях.

К чему привело создание в колониях отдельных отрядов для наркоманов?

После всплеска наркопреступлений в Беларуси несколько лет осужденных направляли в отдельную колонию (под Ивацевичами) и создавали отряды из наркозависимых в других колониях, где такие заключенные носили зеленые нашивки. Белорусский правитель Александр Лукашенко публично требовал создать для них такие условия, "чтобы они смерти просили".

Такие отряды стали своеобразными "курсами повышения квалификации" для наркозависимых, убежден Перепелкин: "Более опытные осужденные передавали свои знания молодым. Они рассказывали не о том, как преодолеть зависимость, а о том, где можно достать наркотики и как не попасться в следующий раз". Наибольшая проблема, по мнению экспертов, заключается в том, что часто строгость наказания не соответствует тяжести преступления - осужденные убеждены, что наказаны несправедливо, а это не способствует их исправлению.

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