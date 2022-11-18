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Александр ЛукашенкоФото: Nikolay Petrov/BelTA/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Белорус, потерявший дочь, осужден за "оскорбление" Лукашенко

Анна Мельникова
15 мин. назад

Пожилому мужчине назначили два года колонии за комментарии в "Одноклассниках" о запуске белорусских ракет в сторону Украины, где погибла его дочь и получила тяжелое ранение племянница.

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Суд в Витебске приговорил белоруса Александра Потапова к двум годам лишения свободы по делу об оскорблении президента из-за двух комментариев в социальной сети "Одноклассники". Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает Правозащитный центр "Весна"

Потапов родился в Украине, там у него остались родственники. В Беларусь он переехал в 1997 году. Летом в результате обстрелов Киева погибла дочь осужденного, а его племянница лишилась ноги. Потапов 8 и 16 июля оставил в "Одноклассниках" комментарии о запусках ракет из РБ в сторону Украины, упомянув Лукашенко. Это стало поводом для уголовного преследования. Ранее мужчине назначали штраф по административной статье о распространении экстремистской информации.

Приговор огласили 15 ноября. Александр Потапов признал вину. Его адвокат настаивала на аресте - более мягкой мере наказания, которую предусматривает статья об оскорблении главы государства. Прокурор запрашивал два года колонии, что в итоге и назначила Потапову судья Наталья Третьякова. "Как вы связывали наличие президента Лукашенко с тем, что у вас в семье случилось?" - цитируют волонтеры "Весны" вопрос судьи. Обвиняемый на него не ответил.

Потапову в октябре исполнилось 68 лет. Со дня задержания в конце августа он находился под стражей, последние 94 дня пожилого мужчину держали в штрафном изоляторе (ШИЗО). На суде он заявил, что боится за свою жизнь, поскольку плохо себя чувствует и вынужден принимать обезболивающие, при этом на медицинское обследование его до сих пор не направили. 

Белорусские правозащитники считают Александра Потапова политическим заключенным.

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