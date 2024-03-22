В Беларуси снова блокпосты и тысячи призванных на сборы

В разных регионах Беларуси в очередной раз объявлены военные сборы. Задействованы не только личный состав армейских подразделений, но и военнообязанные запаса. По официальной информации, дополнительно для участия в будущих учениях в воинские части прибыло около 5000 человек. Чем власти объясняют необходимость таких мер и как реагируют на происходящее жители Беларуси?

Территориальную оборону готовят к новым учениям

По версии министерства обороны РБ, ничего чрезвычайного не происходит, а сама проверка боевой готовности воинских частей проводится согласно намеченным планам. В рамках проверки предусмотрен не только призыв военнообязанных запаса. Личному составу предстоит "выйти в назначенные районы и после их занятия быть в готовности к проведению серии учений, в том числе с боевой стрельбой".

К чему готовят боевую технику? Фото: Ales Petrowitsch/DW

Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РБ Виктор Гулевич, нынешняя проверка носит "комплексный характер, и ее мероприятия будут наращиваться". При этом в ходе проверки запланировано передвижение военной техники по дорогам общего пользования. В оборонном ведомстве предупредили, что возможно временное ограничение движения гражданского транспорта.

Судя по всему, среди самых оживленных мест дислокации военной техники в ближайшие дни окажется Вороновский район, расположенный на границе с Литвой. В частности, здесь находится один из пока еще действующих пунктов пропуска "Бенякони" (с литовской стороны - "Шальчининкай").

По официальным сообщениям, до 5 апреля в Вороновском районе проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск. Среди намеченных мероприятий упоминаются "использование местной базы мобилизационного развертывания", а также "формирование, подготовка и применение отряда народного ополчения".

Зачем появился блокпост возле границы с Литвой?

Однако необычное оживление замечают и водители, которые следуют в Литву через другой оставшийся открытым погранпереход - "Каменный Лог" ("Мядининкай"). По словам очевидцев, на автомобильной трассе М7 появился блокпост, рядом с которым дежурит боевая техника.

У КПП "Каменный лог" Фото: Ales Petrowitsch

Как следует из информации министерства обороны РБ, военнослужащие "выдвинулись из района сосредоточения в боевые порядки" и "приступили к выполнению учебно-боевых задач". При этом блокпост прикрывают замаскированные танк Т-72Б и боевая машина пехоты БМП-2.

Минчанин Вячеслав (имя изменено), возвращавшийся из Литвы, рассказал, что блокпост оборудовали в паре километров от пункта пропуска на границе. "Военные нас не останавливали и не досматривали, но выглядит все угрожающе, - делится житель Минска. - Кого потом не расспрашивал, никто не понимает, с чем это связано".

Офицер одной из воинских частей Беларуси на условиях анонимности предположил, что речь идет о тренировке войск территориальной обороны. "В последние годы - это обычная практика, причем тренировки проводятся не только в сельской местности, райцентрах, но и в Минске, - отметил собеседник DW. - По "легенде" таких мероприятий, бойцы территориальных войск ловят условных диверсантов, а помогают в этом представители сил специальных операций".

Военные сборы: новые знания или зря потраченное время?

Что касается очередных сборов для военнобязанных, то офицер не считает подобные мероприятия излишними. "Надо понимать, что белорусская армия тоже перевооружается, меняются подходы и даже те, кто уволился в запас лет пять назад, во время сборов увидят и освоят что-то новое", - говорит военнослужащий.

На учениях в Беларуси (фото из архива) Фото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance

С такой точкой зрения не согласен житель Бреста Артем, который в прошлом году побывал на военных сборах и воспринял их, как зря потраченное время. "Я служил когда-то в артиллерии, но новых знаний по своему профилю на сборах не получил, - вспоминает Артем. - Что-то освежилось в памяти, но в целом пришлось много слушать армейских идеологов на тему "вредного Запада" и как была права Россия, начав свою "СВО" в Украине. На сборы призывались в основном адекватные люди: им получать такой заряд пропаганды, мягко говоря, было не очень интересно".

Мужчина также обращает внимание, что в некоторых случаях помимо военнообязанных на сборы привлекается и гражданская техника. "Я не думаю, что в сельском хозяйстве сейчас так много невостребованных грузовиков, которые можно без ущерба для основной работы отдать на нужды армии", - высказал свое мнение Артем.

Елена, супруга еще одного военнообязанного, также не в восторге от перспектив подобных сборов. "Муж работает в IT-сфере, там есть свои проекты и дедлайны по ним, - говорит Елена. - Понятно, когда есть острая необходимость снова окунуться в армейскую службу. Но со стороны это представляется мероприятием "для галочки", чтобы отчитаться перед начальством".

На границе с Украиной тоже усилили контроль

В Гомельской области, которая граничит с Украиной, в эти мартовские дни дело не ограничивается военными сборами и проверкой органов управления территориальной обороны. Местные власти заявили об усилении контроля за передвижением техники на автомобильных и железных дорогах в Брагинском, Лоевском и Хойникском районах.

Граница между Беларусью и Украиной Фото: Belarus State Border Committee/dpa/picture alliance

Как следует из сообщения Гомельского облисполкома, в целях безопасности временно ограничен въезд, вход и пребывание граждан в пограничной полосе на территории этих районов. Кроме того, приостановлена выдача пропусков для посещения приграничных населенных пунктов.

Что стало поводом для таких мер - пока не ясно. Один из жителей Хойникского района сообщил, что власти стараются успокоить людей и рассказывают, что ничего особенного не происходит. "Белорусы в пограничную зону могут въезжать, как и раньше: нужен только паспорт, - уточняет мужчина. - А вот с иностранцами теперь непонятно: им раньше обязательно требовался пропуск".

Местных жителей утешает то, что в районах, которые граничат с Украиной, в нынешнем году пока не введен запрет на посещение лесов. Подобные меры регулярно принимались белорусскими властями в 2022-2023 годах даже в холодное время, обычно объясняя "пожароопасным периодом". В тоже время люди тогда замечали, что на приграничной территории размещалась военная техника. Похоже, ее присутствие и было истинной причиной для введения запретов.

Смотрите также: