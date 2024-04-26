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Литва поддержала идею Польши разместить ядерное оружие НАТО

Роман Сулима
26 апреля 2024 г.

Президент Литвы Науседа видит в таком шаге не "подстрекательство к войне или угрозе России", а "элемент системы сдерживания". Вслед за Польшей Литва призвала страны НАТО увеличить военные расходы.

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Гитанас НауседаФото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

В связи с растущей угрозой со стороны России президент Литвы Гитанас Науседа поддержал стремление своего польского коллеги Анджея Дуды разместить ядерное оружие НАТО в Польше. "Идея размещения ядерного оружия - это не подстрекательство к войне или угроза России. Это элемент системы сдерживания, который должен выступать в качестве действительно значимого фактора сдерживания", - приводит агентство AFP слова Науседы с его совместной с Дудой пресс-конференции в пятницу, 26 апреля.

Президенты Польши и Литвы наблюдали за военными учениями вооруженных сил обеих стран в Сувалкском коридоре - участке польско-литовской границы шириной всего 70 километров между Калининградской областью и Беларусью, потенциальный захват которого Россией отрежет страны Балтии от наземных сил НАТО. Отмечается, что в ходе проходящих учений "Храбрый грифон" сценарии обороны отрабатывают 1500 военнослужащих.

Гинатас Науседа поддержал президента Польши и в призывах к странам-членам Североатлантического альянса об увеличении их военных расходов. "Мы должны работать вместе, чтобы убедить наших партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону", - сказал президент Литвы. Науседа указал на свое согласие с Дудой в том, что нынешний показатель в два процента от валового внутреннего продукта (ВВП) недостаточен в эти "динамичные и сложные времена". Польский президент ранее предложил обязать членов НАТО ежегодно тратить на оборону не менее трех процентов ВВП.

Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие США

Ранее польский президент выразил готовность Варшавы разместить ядерное оружие в стране. Эта идея была отвергнута другими представителями Польши, включая премьер-министра Дональда Туска.

На совместной с литовским президентом пресс-конференции в Литве Дуда вновь поднял эту идею. "Вся территория НАТО, в нашем понимании, должна быть защищена надлежащим образом, адекватно, поэтому очень логично, что ядерная система должна быть перемещена на восточный фланг НАТО", - заявил польский лидер. "Мы, как одна из этих стран, заявили о своей готовности разместить это оружие", - приводит слова Дуды агентство dpa.

НАТО не намерена размещать ядерное оружие в новых странах

Североатлантический альянс не предлагает размещать ядерное оружие странам, в которых его на данный момент нет, заявил 23 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Никаких планов по расширению существующего соглашения о совместном использовании ядерного оружия не существует, указал он в ходе совместного выступления с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком перед британскими солдатами в Польше.

В Кремле отреагировали на заявление Дуды и предупредили об ответных мерах в случае такого решения. В свою очередь в Берлине указали, что предложение Варшавы в целом воспринято положительно.

Ядерное оружие США размещено в нескольких европейских странах. По неофициальным данным, речь идет о Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. Официально эта информация не раскрывается.

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