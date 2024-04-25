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Генсек НАТО: Украине еще не поздно победить

Сергей Куприков
25 апреля 2024 г.

Йенс Столтенберг заявил, что после выделения США и другими западными странами новых пакетов помощи Киеву необходимо превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной помощи Киеву. Выступая в Берлине в четверг, 25 апреля, генсек подчеркнул, что в последние месяцы союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали Украине. "Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе", - указал он.

Столтенберг напомнил, что Конгресс США недавно одобрил многомиллиардный пакет помощи Украине, о дополнительном финансировании и военных поставках объявили и другие страны-члены НАТО, в частности Великобритания, Германия и Нидерланды.

"Теперь наша обязанность - превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов - и сделать это так быстро, как только возможно", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

США тайно поставили Киеву ракеты ATACMS

24 апреля стало известно, что США уже поставили Украине ракеты малой и большой дальности ATACMS для использования на украинской территории. Информацию о тайных поставках последних недель, изначально распространенную рядом американских СМИ, подтвердил представитель Госдепартамента Ведант Патель. "Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS по прямому указанию президента", - заявил он журналистам, отметив, что ракеты вошли в мартовский пакет помощи и прибыли в Украину в апреле.

 

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