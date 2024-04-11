Киев и Рига подписали двустороннее соглашение о безопасности

Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В документе закрепляется, что Рига будет оказывать Киеву ежегодную военную помощь в размере 0,25% ВВП, сообщил в четверг, 11 апреля, Зеленский, прибывший ранее в тот же день в Литву для участия в саммите Триморья - неформального объединения стран Центральной и Восточной Европы от Балтики до Адриатики и Черного моря.

"Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО", - указал Зеленский далее. Только в текущем году Рига передаст Киеву военную помощь на 112 млн евро и будет помогать с восстановлением и восстановлением, защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью, заявил украинский президент. По его словам, речь идет о конкретных и прогнозируемых действиях, в которых нуждается борющаяся за свободу и независимость Украина.

Зеленский обсудил с Науседой и Павелом сотрудничество на уровне ЕС и НАТО

Перед началом саммита Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и проинформировал его среди прочего о насущных потребностях ВСУ и ситуации на поле боя. Стороны также обсудили политическое взаимодействие на уровне ЕС и НАТО.

Зеленский встретился в Вильнюсе и с президентом Чехии Петром Павелом и сообщил ему о ситуации на фронте, российских обстрелах и нуждах Украины. "Обсудили оборонную поддержку Украины и усиление сотрудничества в области ОПК, нашу интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения о безопасности", - написал он в Telegram.

Кроме того, по прибытии в Литву Зеленский заявил, что намерен вести переговоры по укреплению украинской ПВО и обеспечению неотложных потребностей украинской армии, а также консолидации международной поддержки Украины, обороняющейся от российской агрессии. Россия является угрозой не только для Украины, но и для каждого граничащего с ней народа, а также для тех, "кто ценит международное право", написал он в Telegram.

Литва передала Украине новую военную помощь

Между тем Литва поставила Украине новую партию военной помощи, включающую системы противодействия беспилотникам, генераторы и раскладные кровати для ВСУ. "Литва поддерживает Украину непрерывно. Мы помогаем Украине всем, чем можем, и ищем способы увеличить нашу помощь. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за свободу", - отметил министр национальной обороны Литвы Лауринас Касчюнас. Оборонное ведомство в Вильнюсе указало , что Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 миллионов евро.

Двусторонние соглашения о безопасности с Украиной ранее подписали Великобритания, Канада, Италия, Германия, Франция, Дания, Финляндия и Нидерланды, напоминает "РБК-Украина".