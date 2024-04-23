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НАТО не намерена размещать ядерное оружие в новых странах

Ольга Лебедева
23 апреля 2024 г.

Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал заявление президента Польши о готовности разместить американское ядерное оружие. По его словам, такие шаги не планируются.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Йенс Столтенберг и Риши Сунак в ПольшеФото: Henry Nicholls/AP/picture alliance

Североатлантический альянс не предлагает размещать ядерное оружие странам, в которых его на данный момент нет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Никаких планов по расширению существующего соглашения о совместном использовании ядерного оружия не существует, указал он во вторник, 23 апреля, в ходе совместного выступления с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком перед британскими солдатами в Польше.

Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие США

Тем самым Столтенберг прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в его стране американское ядерное оружие. "Если со стороны наших союзников будет принято решение о размещении ядерного оружия на нашей территории в рамках совместных ядерных миссий НАТО в целях укрепления безопасности на восточном фланге НАТО, мы к этому готовы", - заявил глава польского государства в интервью газете Fakt.

Находящийся в Канаде Дуда также отметил, что данный вопрос уже "некоторое время" обсуждается Польшей и США. "Я поднимал эту тему уже несколько раз", - заявил он и указал на угрозу со стороны соседних Беларуси и России. Он упомянул милитаризацию Калининградской области РФ и размещение российского тактического ЯО в Беларуси. Как Дуда, так и его советник по безопасности уже делали такие заявления в прошлом.

Песков предупредил об ответных шагах

В Кремле отреагировали на заявление Дуды и предупредили об ответных мерах в случае такого решения. "Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать ... все необходимые ответные шаги, с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь в Берлине указали, что предложение Варшавы в целом воспринято положительно.

Ядерное оружие США размещено в нескольких европейских странах. По неофициальным данным, речь идет о Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. Официально эта информация не раскрывается.

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