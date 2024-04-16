Польша хочет стать частью системы "Европейский небесный щит"

Польша всерьез рассматривает участие в проекте "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), чтобы усилить защиту своего воздушного пространства в условиях возможной атаки со стороны РФ. "Наша задача сегодня - использовать все системы для защиты польского воздушного пространства, чтобы сделать Польшу такой же безопасной, как Израиль", - заявил премьер-министр страны Дональд Туск во вторник, 16 апреля, после заседания кабинета министров, посвященного вопросам безопасности.

Туск подчеркнул, что во время атаки Ирана на Израиль последнему удалось перехватить почти все ракеты и беспилотники, в то время как Украине удается уничтожать только треть российских ракет. "Отсюда следует, что для повышения уровня безопасности нужно контролировать воздушное пространство над своей территорией", цитирует польского премьер-министра агентство dpa.

Проект "Европейский небесный щит"

Система ПВО "Европейский небесный щит", создаваемая по инициативе Германии, призвана укрепить защитный зонтик НАТО. Проект предусматривает совместную закупку европейскими странами систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

В Польше нет консенсуса по поводу участия в немецкой инициативе. Президент Анджей Дуда ранее назвал ESSI "немецким бизнес-проектом", к которому Варшаве не следует присоединяться, поскольку она уже использует системы Patriot наряду с США и Великобританией. Премьер-министр страны Дональд Туск настаивает на обратном, подтверждая свою точку зрения доводами польских военных, которые не видят минусов в участии Польши сразу в нескольких проектах по противовоздушной обороне на фоне растущей угрозы со стороны РФ.

За вооруженные силы в Польше отвечает президент, однако решение о закупках оружия принимает правительство. Туск и Дуда представляют разные политические лагеря и расходятся во мнениях по многим вопросам внутренней политики. При этом Польша является одним из ближайших военных союзников Украины в войне с Россией. Через страну в Киев транспортируется военная помощь Запада. Данный факт делает Варшаву одной из основных потенциальных целей для РФ среди партнеров Украины в Евросоюзе.