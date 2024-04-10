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Швейцария подключилась к европейскому проекту ПВО Sky Shield

Евгений Жуков
10 апреля 2024 г.

Проект "Европейский небесный щит" призван скоординировать системы ПВО малой, средней и большой дальности для защиты от любых угроз с воздуха. Правительство Швейцарии утвердило декларацию о присоединении к инициативе.

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Военные учения швейцарской армии (фото из архива)
Военные учения швейцарской армии (фото из архива)Фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Правительство Швейцарии одобрило участие страны в системе ПВО "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), призванном создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны по всей Европе. Об этом в среду, 10 апреля, сообщило министерство обороны в Берне.

"Принимая участие в инициативе "Европейский небесный щит", Швейцария расширяет свои возможности международного сотрудничества", - указывается в сообщении. Главное внимание в рамках этого сотрудничества должно будет уделяться лучшей координации проектов закупок, обучения и логистических аспектов в области наземной противовоздушной обороны.

Швейцария свободна принимать решения о конкретном участии в ESSI

В то же время власти придерживающейся нейтралитета Швейцарии подчеркивают, что даже после подписания декларации о присоединении к ESSI страна свободна принимать решения, где и в какой степени она будет участвовать в этой инициативе и какие системы она будет приобретать.

Целью системы "Европейский небесный щит", с инициативой которой в октябре 2022 года выступила Германия на фоне развязанной Россией войны в Украине, является создание максимально скоординированной системы ПВО малой, средней и большой дальности, чтобы иметь возможность защищаться от любых угроз с воздуха.

Страны-участницы ESSI хотят сообща закупить необходимые системы вооружений, которые в совокупности позволят за минимальные средства прикрыть максимальную по площади территорию. При этом необходимо учитывать потребности разных стран. Совместное приобретение и обслуживание европейскими государствами - членами НАТО систем ПВО должно дать экономию как при их закупке, так и на эксплуатационных расходах. О намерении участвовать в ESSI объявили 19 европейских стран.

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