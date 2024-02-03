Президент Польши усомнился в том, что Украина вернет Крым

Президент Польши Анджей Дуда назвал аннексированный Россией украинский полуостров Крым "особым местом" и усомнился в том, что Украина сможет вернуть его под свой контроль. "Это особое место в том числе и по историческим причинам. Потому что фактически, если мы посмотрим на это в историческом плане, то он находился в руках России большую часть времени", - заявил Дуда в интервью телеканалу Zero, выпущенном в субботу, 3 февраля.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина, по его мнению, вернуть Крым, польский президент ответил, что ему "трудно ответить на этот вопрос". При этом он не отказал Украине в возможности вернуть оккупированные части Донецкой и Луганской областей. "Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я думаю, она вернет Донецк и Луганск", - сказал Анджей Дуда.

Посол: "Деоккупация Крыма - обязанность свободного мира"

Посол Украины в Польше Василь Зварич ответил на заявление Анджея Дуды репликой "Крым - это Украина: он есть и будет таковым". Он подчеркнул, что деоккупация полуострова является "общим делом" и "обязанностью свободного мира".

Со своей стороны министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Варшава признает независимую Украину в ее международно признанных границах. Слова Дуды вызвали недовольство и в польском парламенте. Так Роман Гертич из партии "Гражданская коалиция" назвал заявление Дуды "глупым" и напомнил президенту: "Города в нашей стране с исторической точки зрения принадлежат Польше меньше, чем другой стране".

В то же время Радослав Фогель - депутат от партии "Право и справедливость", в которую входит президент и которая после выборов не смогла сформировать правящую коалицию, назвал критику в адрес Дуды "ничем не подкрепленной". По его словам, президент "ответил прямо на поставленный вопрос, сможет ли Украина вернуть Крым, что он этого не знает".

В августе 2022 года Дуда заявил о необходимости освобождения всей территории Украины в международно признанных границах, в том числе и Крыма. Он говорил, что Крым - такая же часть Украины, как Гданьск и Люблин - Польши".

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