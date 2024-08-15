Украина воюет в России немецким оружием? Берлин дает добро

Если ВСУ используют в Курской области военную технику из Германии, то это легитимно, говорят многие политики и эксперты. Но это может стать для ФРГ внутриполитической проблемой.

"Это - украинское оружие". Так заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) отреагировал на сообщения о том, что Украина в ходе военной операции на территории Курской области РФ использует полученную от Германии боевую технику немецкого производства. С точки зрения правительства в Берлине переданное Украине оружие уже не имеет к нему никакого отношения. Ответственность за его применение несет Киев.

ФРГ требует соблюдать гуманитарные нормы

К тому же наступление ВСУ в Курской области "готовилось в строгом секрете и без обратной связи", отметил Бюхнер, из чего можно сделать вывод, что никаких предварительных согласований не было. Что правительству Германии важно, подчеркнул его представитель, так это соблюдение украинской стороной международного права. Такие заверения от Киева получены. "Сверх этого никаких условий по использованию оружия нет", - заявил Вольфганг Бюхнер. Украина, по его словам, "свободна в выборе вариантов".

Военная техника ВСУ пересекает 14 августа украино-российскую границу в направлении Курской области РФ Фото: ROMAN PILIPEY/AFP

Пока правительство ФРГ ничего не сообщало о том, действительно ли в ходе наступления украинской армии на территории России используется оружие немецкого производства. Теоретически это могли бы быть предоставленные Германией танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder или ракетные установки.

Российские СМИ распространили кадры с БМП Marder, которые якобы действуют на территории Курской области. Если это действительно так, то "Германия с правовой точки зрения совершенно точно не участвует в военной операции украинских вооруженных сил на российской территории", заявил в беседе с DW эксперт Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations) Рафаэль Лос (Rafael Loss).

Он пояснил: пока украинская сторона придерживается закрепленных в международном праве гуманитарных норм, она имеет право проводить подобные операции. Так, нельзя нападать на гражданские цели, а к военнопленным нужно относиться гуманно. До сих пор Украина очень серьезно подходила к выполнению этих требований, чем она отличается от России, подчеркнул Рафаэль Лос.

Различные политики, представляющие как правящие партии, так и оппозицию, тоже отметили, что не видят правовых проблем в военной операции Украины. "Совершенно очевидно, что государство, на которое напали, имеет право защищаться. А с точки зрения международного права это подразумевает в том числе и право, при условии соблюдения всех правил, действовать в данном случае на российской территории", - указал в интервью телекомпании ARD Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), возглавляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) – партию канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Жертва агрессии имеет право действовать на земле врага

Подобное высказывание из уст председателя СДПГ, которая позиционируется как "партия мира", дело относительно новое. Ее партнеры по правящей коалиции - и "зеленые", и либералы - в данном вопросе и раньше высказывались смелее. Так, депутат бундестага от Партии "зеленых" Сара Нанни (Sarah Nanni) в беседе с DW одобряла использование немецких вооружений и на российской территории, правда - еще до наступления в Курской области.

А Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), эксперт по вопросам безопасности крупнейшей в бундестаге оппозиционной фракции консервативных партий ХДС/ХСС, еще в начале года подчеркивал на сайте DW: "Удары Украины по военным целям на территории России не только допустимы с точки зрения международного права - они нужны с военно-стратегической точки зрения и абсолютно разумны". Они не превращают Германию в активного участника войны, подчеркивал тогда представитель ХДС.

Украинские солдаты перед офисом "Газпрома" в российском городе Суджа Фото: Youtube

Немецкие политики чаще всего ссылаются на 51-ю статью Устава ООН, в которой говорится о "неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону" каждого государства.

Специалист по международному праву университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере Вольф Хайнчель фон Хайнег (Wolff Heintschel von Heinegg) подтвердил DW, что во время международных конфликтов "ни одна из сторон не обязана ограничивать боевые действия собственной территорией". Наоборот, подчеркнул он, "вражеские вооруженные силы являются законной целью", удары по ним и по "другим допустимым военным объектам" абсолютно легитимны.

Об этом же говорит и Рафаэль Лос: "В международном праве нет никаких норм, запрещающих тому, на кого напали, наносить удары по территории агрессора".

Олаф Шольц опасается втягивания в войну

Но одно дело - правовые аспекты, совершенно другое - политическая сторона дела. Канцлер ФРГ Олаф Шольц долго медлил при решении о поставках Украине каждого нового вида вооружений. Длительное время, к примеру, Германия не предоставляла боевые танки. Лишь после интенсивных внутриполитических дискуссий и международного давления Берлин в конце концов выдал разрешение на передачу Киеву такого типа оружия.

Причина долгой нерешительности состояла в опасении, что такие поставки приведут к эскалации войны, но особенно Германию беспокоило то, что она может оказаться втянутой в эту войну. Поэтому Шольц, к примеру, по сей день отказывается предоставлять Киеву крылатые ракеты TAURUS. С помощью этих дальнобойных управляемых ракет можно было бы наносить удары с территории Украины даже по целям в Москве. По поводу возможного использования немецкого оружия в ходе операции в Курской области канцлер, который еще в отпуске, пока ничего не говорил.

Важную роль играют выборы в Восточной Германии

Это, думается, в немалой степени связано с предстоящими выборами в парламенты (ландтаги) Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга. Во всех трех федеральных землях на востоке Германии сильны позиции правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) и левого "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ). Обе партии в принципе отвергают поставки оружия Украине и хотят улучшения отношений с Россией.

Так, Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) заявила радиостанции Deutschlandfunk: "Эти выборы на востоке являются также голосованием по поводу войны и мира". Более того, она поставила возможное участие своей партии в правящих коалициях в этих землях в зависимость от отношения потенциальных партнеров к войне в Украине.

Берлин, феварль 2023. Еще до создания партии ССВ Сара Вагенкнехт выступала на митингах под лозунгом "Дипломатия вместо поставок вооружений" - и тем самым против военной помощи Украине Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/picture alliance

В такой ситуации в разгар предвыборной кампании на тему войны в Украине начали высказываться премьер-министры этих трех восточногерманских регионов, хотя внешняя политика и не является делом федеральных земель. Причем эти политики представляют три различные партии.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) из консервативной ХДС выступил за сокращение военной помощи Украине из финансовых соображений, что полностью противоречит линии его партии на федеральном уровне. Премьер-министр земли Бранденбург социал-демократ Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) потребовал от правительства ФРГ взять на себя роль посредника между Россией и Украиной. А глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии призвал к созданию европейской системы безопасности с участием России и к заключению "пакта о ненападении" между всеми участвующими в ней государствами.

В июле в ходе социологического опроса Deutschlandtrend телекомпании ARD 36% респондентов назвали нынешние поставки оружия Украине чрезмерными, а в Восточной Германии так считает каждый второй. Если подтвердится, что Украина использует на территории России немецкое оружие, отрицательное отношение части населения Германии к дальнейшей или более масштабной военной помощи Украине может усилиться.