Беженцев из-под Курска переселят в оккупированные РФ районы

Жителей приграничных районов Курской области, вынужденных покинуть свои дома, отправят на оккупированные территории Запорожской области. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Решение было принято после его разговора с назначенным РФ "губернатором" Запорожской области Евгением Балицким.

Для размещения россиян Балицкий предложил использовать "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки", заявил Смирнов. По его словам, первые рейсы для "доставки людей" в Запорожскую область будут организованы "в ближайшее время". Как именно будет обеспечена безопасность россиян в регионе, который "живет в условиях военного положения", Смирнов не уточнил.

Эвакуация жителей Курской и Белгородской областей

Жители приграничных районов Курской и Белгородской областей покидают свои дома на фоне наступления ВСУ. К 12 августа, по словам врио курского губернатора Смирнова, была эвакуирована 121 тысяча человек.

13 августа началась эвакуация из Большесолдатского района Курской области. Кроме того, добровольный выезд жителей также организовали в приграничных Глушковском, Кореневском, Суджанском районах Курской области. Между тем жители Краснояружского района соседней Белгородской области практически полностью покинули его, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова.

Наступление ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа. Бои идут в Кореневском, Суджанском и Беловском районах. Врио губернатора признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.

Агентство Bloomberg констатирует дефицит у ВС РФ личного состава для обороны Курской области и пишет о возможном объявлении мобилизации до конца года.