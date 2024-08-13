В еще одном районе Курской области началась эвакуация

До 13 августа жители уезжали из Большесолдатского района "самостоятельно", пишет его глава Владимир Зайцев. Сейчас администрация собирает заявки на эвакуацию.

В Большесолдатском районе Курской области РФ, где с 6 августа действуют Вооруженные силы Украины (ВСУ), население эвакуируется - как собственными силами, так и при помощи местной администрации. Это следует из сообщения главы района Владимира Зайцева в Telegram во вторник, 13 августа.

"Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое. Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", - написал чиновник.

По словам Зайцева, по состоянию на 12 августа заявок на эвакуацию в районе не было. "Хотя понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать", - указывает он.

Большесолдатский район находится в восьми километрах от села Мартыновка Суджанского района, к которому, по данным Telegram-каналов, подошли украинские военные, бои идут и в самом районе, сообщает онлайн-издание 7х7.

Эвакуация жителей Курской области

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что эвакуации в регионе подлежат 180 000 человек. По данным онлайн-издания Газета.ru , к 12 августа свои дома покинули уже 121 000 жителей.

Добровольный выезд жителей также организовали в приграничных Глушковском, Кореневском, Суджанском районах Курской области. Между тем жители Краснояружского района соседней Белгородской области практически полностью покинули его, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова за утро 13 августа.

Вторжение ВСУ в Курскую область РФ

ВСУ проводят операцию в Курской области РФ с 6 августа. Как сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.