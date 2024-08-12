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Спецназ ВСУ заявил о взятии города Суджа Курской области

Ольга Лебедева
12 августа 2024 г.

Отряд спецназа "BRAVO Team" опубликовал два видео, на которых утверждается, что ВСУ взяли под контроль Суджу. Власти Украины и РФ не комментировали данные заявления.

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Горящий дом в Судже
Военные действия в СуджеФото: MIC Izvestia/IZ.RU/REUTERS

Отряд специального назначения "BRAVO Team" Вооруженных Сил Украины заявил, что город Суджа Курской области перешел под контроль ВСУ. В Telegram-канале украинские спецназовцы в понедельник, 12 августа, опубликовали два видео, которые, по их словам, были сняты в центре российского райцентра. "Г. Суджа под контролем ВСУ, слава всем бригадам и батальонам, которые принимали в этом участие", - говорится в подписи к одному из них.

На видео украинский военнослужащий утверждает, что в городе нет военных ВС РФ, а также показывает тело убитого российского военного. Журналисты "Медузы" и "Важных историй" выяснили, что ролик "снят у магазина "Галерея окон" на улице Карла Маркса в Судже, примерно в 500 метрах от здания администрации города".

Второе видео показывает проезд по пустому городу из окна украинского бронетранспортера. Военные заявляют, что проезжают центральную площадь Суджи. В ролике не видно российских военных и местных жителей. При этом неизвестно, когда были сняты видео.

Власти Украины и РФ не комментировали данные заявления.

Наступление ВСУ в Курской области

ВСУ с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям Минобороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории России и продвинулись вглубь более чем на 10 километров. 12 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинской армии находится около 1000 кв. км территории Курской области.

Бои идут в Кореневском и Суджанском районах, а также Беловском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из РФ поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал наступление ВСУ на территории России 10 августа, заявив, что главнокомандующий ВСУ проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора". Подобные действия доказывают способность Киева "восстанавливать справедливость" и оказывать необходимое давление на Россию, указал он.

Между тем врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. По оценкам СМИ, этот показатель может быть еще выше.

 

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