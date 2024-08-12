Путин перечислил цели ВСУ в Курской области

Операция в Курской области нужна Киеву, чтобы улучшить свои переговорные позиции, замедлить наступление армии РФ в Донбассе и расколоть российское общество, считает Владимир Путин.

Основной целью военной операции Вооруженных силы Украины (ВСУ) в Курской области является попытка остановить наступление российской армии в Донбассе, заявил в понедельник, 12 августа, президент России Владимир Путин на оперативном совещании с руководством силовых структур РФ.

При этом, по утверждению Путина, на фоне происходящего в Курской области темпы наступательных операций ВС России по всей линии фронта "не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза".

Среди прочих задач наступления ВСУ российский президент обозначил попытку "посеять раздор в обществе и запугать людей", а также желание Киева усилить свои переговорные позиции.

Российские власти признали, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области

По состоянию на 12 августа зона боев и украинского контроля на территории РФ составляет примерно 480 квадратных километров, отмечает "Радио Свобода". По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.

Всего, по данным врио губернатора, приграничные районы Курской области покинули около 121 тысячи жителей. Судьба 2000 местных жителей, находящих на подконтрольных Украине территориях, неизвестна. За время наступления ВСУ, по данным Смирнова, погибли 12 мирных жителей Курской области, ранения получил 121 человек, среди них 10 детей.