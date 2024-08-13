Киев: ВСУ контролируют 74 населенных пункта Курской области

За сутки украинские подразделения продвинулись на 1-3 км в Курской области и взяли под контроль еще 40 кв. км российской территории. Зеленский отметил, что Украина вновь перехватила инициативу.

Украинская армия контролирует 74 населенных пункта Курской области, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров, взято под контроль 40 кв. км", - указал он во вторник, 13 августа, докладывая о ситуации на фронте президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видео с докладом опубликовано в соцсетях Зеленского.

По словам Сырского, боевые действия по-прежнему ведутся по всей линии фронта. "Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий находится под контролем", - добавил он.

В свою очередь Зеленский заявил о "сложных, интенсивных боях" в Курской области и пополнении "обменного фонда" для Украины. Украинский президент отметил, что на контролируемых ВСУ российских территориях "проводятся проверки и стабилизационные мероприятия" и "продолжается разработка гуманитарных решений" для них. Кроме того, он сообщил, что Киев готовит "следующие шаги".

Зеленский: Украина вновь перехватила инициативу

В вечернем видеообращении Зеленский отметил, что Украина вновь перехватила инициативу и развернула ситуацию в своих интересах, как это было в первые недели и месяцы полномасштабной войны. "Сейчас мы поступили так же: мы снова доказали, что в любой ситуации мы, украинцы, способны добиваться своих задач - способны защищать свои интересы и свою независимость. И мы должны полностью использовать наши достижения", - указал он.

Одновременно Зеленский сообщил, что на данный момент Украина уделяет отдельное внимание операции в Курской области и защите пограничных населенных пунктов. "Чем больше российское военное присутствие будет уничтожено в пограничье, тем ближе будет мир для нашего государства и настоящая безопасность. Российское государство должно отвечать за то, что оно натворило. И оно отвечает", - добавил он.

Наступление ВСУ в Курской области

Накануне Сырский заявил, что ВСУ контролируют около 1000 кв. км территории Курской области, а Зеленский предположил, что украинское наступление на территории РФ может стать катастрофичным концом российского вторжения в Украину. "Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир", - подчеркнул он.

Операция ВСУ в Курской области началась ровно неделю назад. Бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона.

Как сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.