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Словарь Кремля: как власти РФ описывают бои ВСУ под Курском

Алексей Стрельников
13 августа 2024 г.

Власти РФ называют наступление ВСУ на территорию России "чрезвычайной ситуацией", а свои действия "контртеррористической операцией". Чего они опасаются и почему не говорят напрямую о боях под Курском?

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Владимир Путин во время видеоконференции по Курску
Владимир Путин во время видеоконференции по Курску Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

28 населенных пунктов Курской области - под контролем ВСУ, украинские войска продвинулись на 12 км вглубь российской территории по ширине в 40 км. Когда врио губернатора Курской области Алексей Смирнов описывал продвижение украинской армиина совещании правительства РФ, он использовал выражение "проникновение". Его прервал президент Владимир Путин, который попросил не озвучивать эти данные: "Это военное ведомство нам доложит".

Сами бои ВСУ в Курской области Путин и другие участники этого совещания называли исключительно "ситуацией" - 19 раз. Так, объясняют эксперты, власть РФ пытается, как и прежде, смягчить медийный фон вокруг войны в Украине. Но из этого направления начинают выбиваться некоторые пропагандистские Z-паблики и военкоры, которые демонстративно отказываются от использования эвфемизмов, обвиняя государственные структуры во лжи. DW поговорила с социологами и политологами о том, что происходит со "словарем" Кремля, и какими могут быть последствия избегания волнующей население темы.

В каких эвфемизмах власти РФ формируют картину вторжения ВСУ

Нынешний глава Курской области на том же совещании с Путиными упомянул "атаки" ВСУ с помощью дронов и рост в регионе количества беженцев. "Наконец точные данные", - похвалил областного чиновника в своем Telegram-канале прокремлевский политолог Сергей Марков, добавив, что сказано это было "без натужного официозно-бюрократического псевдопатриотизма".

Разбитая колонна российской военной техники в Курской области (9 августа 2024 год)
Разбитая колонна российской военной техники в Курской области (9 августа 2024 год) Фото: Anatoliy Zhdanov/dpa/Kommersant Publishing House/AP/picture alliance

Однако такой доклад явно пришелся Путину не по душе, считает политолог Денис Греков. Он объясняет расхождение в настроениях областного чиновника и главы РФ тем, чтонаступление ВСУ на территорию Россиизастало госструктуры врасплох: "Думаю, мы будем видеть, как они в ближайшие дни будут формировать новояз для этой ситуации". Уже в течение последних нескольких дней, как война пришла на территорию России, Кремль вынужден осторожно признавать ухудшение положения в войне, но продолжает отчаянно использовать эвфемизмы, говорит Греков: "Поэтому они вводят нелепый "режим чрезвычайной ситуации", затем "контртеррористическую операцию". Но делают все, чтобы это не казалось войной".

Российские чиновники не хотят вводить военный режим в стране

Чиновники из приграничных регионов вовсе перестали упоминать "СВО", перейдя на более безопасный "технический язык", обращает внимание социолог Александр Бикбов: "Сообщают о выплате компенсаций в 10 тысяч рублей, льготах и установке мобильных пунктов для "переселенцев". По мнению специалиста, если читать эти сообщения о работе с жителями Курской области, не зная контекста, то может сложиться впечатление, что речь идет об устранении последствий урагана или организации массового мероприятия: "Как будто эта некая техническая ситуация, которую нужно разрешить. Например, подготовиться к Олимпийским играм".

Эксперт полагает, что власти РФ используют новояз с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину во многом из прагматических соображений - чтобы не вводить военное положение в стране. Так как, отмечает он, в таком случае придется проводить мобилизацию и приостановить уплату налогов населением.

Растет аудитория Z-блогеров

Бикбов отмечает, что аудитория Z-блогеров и части российских военкоров с 6 августа резко взлетела. Он связывает с тем, что эти паблики не только оказались практически единственным источником новостей о наступлении ВСУ на территории РФ, но и признавали масштаб боевых действий в Курской области: "Это тоже пропагандистские каналы, но они открыто говорят о насилии и войне". На такое "сцепление с реальностью", полагает Бикбов, есть запрос у российского населения. По его мнению, отличие нынешней пропагандистской системы от советской состоит в том, что Z-блогеры частично освоили капиталистические формы монетизации: "Многие из них находятся на довольствии у чиновников, но они пытаются повторить успех Fox News, завоевывая ультраконсервативную публику".

Российская военная техника при въезде в Курскую область
Российская военная техника при въезде в Курскую область Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

При этом Z-паблики изобретают собственный эзопов язык, говорит антрополог Александра Архипова. В своем Telegram-канале она обратила внимание на загадочную страну "Лаос" -  ее руководство активно критикуют Z-блогеры в своих пабликах, когда пишут о войне в Украине.  

Специалист объясняет: когда военная цензура в РФ ввела ответственность за дискредитацию армии, то военкоры договорились использовать слово "Лаос" в значении РФ, чтобы не попасть под закон. "Довольно быстро использование этого слова стало знаком принадлежности к боевому братству и к пишущим о боевом братстве", - говорит она. 

Так Z-блогеры высмеивают новояз Кремля за его нейтральность, поясняет Архипова. К примеру, за три дня прорыва ВСУ на территорию России Минобороны РФ отрапортовало о шести собственных "победах" в ходе боев в Курской области. Военное ведомство ни разу не позволило себе назвать это прорывом или наступлением, отмечает специалист, так как иначе у стороннего наблюдателя могло сложиться впечатление, что российская армия не контролирует ситуацию. "Я называю этот язык некроязом - мертвым языком. Его главная задача - чтобы пользователь ничем не интересовался. Власть это понимает и создает картину будто бы ничего не происходит", - объясняет она.

Насколько в РФ вероятен социальный взрыв

Наиболее высокий спрос на достоверную информацию у приграничного населения России с Украиной, говорит Греков: "Ведь это вопрос безопасности". Власти РФ вряд ли опасаются социального взрыва в этом регионе, полагает он: "Многие из беженцев находятся в крайне уязвимом положении. Они заинтересованы, чтобы власть что-то сделала для них, они не требуют ее смены".

Эвакуированные жители Курской области (12 августа 2024 года)
Эвакуированные жители Курской области (12 августа 2024 года) Фото: AP Photo/picture alliance

Для некоторых регионов война пока больше воспринимается как благо, так как она принесла финансовые потоки - для военной промышленности или в семьи тех, кто подписал контракты, подчеркивает Бикбов: "Военные выплаты подняли с 200 тысяч до 400 тысяч рублей в месяц. Это ошеломительно для тех регионов, где до сих пор зарплата по 20 тысяч в месяц".

По его наблюдению, значительная часть населения России выбрала стратегию смирения, чтобы наиболее безболезненно перетерпеть сложные времена. Это исключает, считает он, возможность социальных волнений в России в ближайшей перспективе: "Некоторые даже могут усомниться в Путине, разочароваться в его авторитете. Но для этого нужна аккумуляция и переработка большого опыта. По крайней мере, для этого нужно несколько лет".

Новоязом продолжают пользоваться и властные элиты, которые также оказались бенефициарами войны, заняв место ушедшего западного бизнеса, отмечает Греков: "Для противостояния должны сложиться определенные факторы: например, произойдет силовая перестройка - свое могущество должны утратить те элиты, которые обладают силовым ресурсом". Пока путинская "ситуация" для элит тоже остается приемлемой, заключил эксперт.

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