Минобороны: ВСУ пытались прорваться вглубь Курской области

В Курской области продолжаются бои, приграничные районы покинули более 16 тысяч человек, сообщили местные власти.

Российская армия, по утверждению министерства обороны РФ, в течение суток "пресекала попытки прорыва" вооруженных сил Украины вглубь Курской области. Об этом сообщается в сводке российского ведомства в Telegram-канале в субботу, 10 августа.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории", - заявило Минобороны. Село Ольговка находится примерно в 18 километрах от границы с Украиной.

Всего, по утверждению ведомства, потери ВСУ с начала наступления в Курской области составили "до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники". Независимых подтверждений потерь этим данным нет. Киев не комментирует боевые действия в Курской области.

Свои дома в Курской области покинули 16 тысяч человек

По состоянию на 10 августа более 16 тысяч человек покинули свои дома из-за наступления ВСУ в Курской области, сообщил мэр Курска Игорь Куцак. "Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений", - написал он в Telegram.

Провоенные Telegram-каналы пишут о сбитом вертолете Ка-52

Российские провоенные Telegram-каналы пишут о потере Россией разведывательно-ударного вертолета Ка-52 во время операции по отражению атаки ВСУ на Курскую область. Сразу несколько источников написали, что вертолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса.

"Росатом": На территории Курской АЭС обнаружены фрагменты сбитых ракет

На территории Курской АЭС, которая расположена в Курчатове в 65 км от границы с Украиной, 8 августа были обнаружены осколки и остатки сбитых ракет, сообщил "Росатом". "Фактов прямого обстрела города Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, но сохраняется напряженная ситуация", - говорится в письме постоянного представительства России при международных организациях в Вене.

Международное агентство по атомной энергии следит за сообщениями о военных действиях вблизи Курской АЭС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне, призвав стороны придерживаться императива об обеспечении "физической целостности атомной электростанции".

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям Минобороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории РФ и продвинулись вглубь на несколько десятков километров. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из России поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС. Украинские власти никак не комментируют операцию под Курском.