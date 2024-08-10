МЧС РФ: Из Курской области эвакуированы 76 тыс. человек

По данным МЧС РФ, из Курской области эвакуированы "уже более 76 тыс. человек". В Курске - разрушения в девятиэтажном жилом доме. По информации врио губернатора, пострадали 13 человек.

Из Курской области эвакуированы "уже более 76 тыс. человек". Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в МЧС России. По его информации, одни направлены в пункты временного размещения, другие - к родственникам.

При этом официальные данные об эвакуации существенно разнятся. Так, днем 10 августа мэр Курска Игорь Куцак написал в Telegram, что окружные администрации, ведущие учет покинувших приграничные районы, приняли более 16 тыс. заявлений от вынужденных переселенцев.

По данным Росстата, на январь 2024 года численность населения Курской области превышала 1 млн человек.

Как уточнили в МЧС РФ, в 60 временных пунктах размещения (26 из них - в Курской области) - свыше 4,3 тыс. человек. Эвакуация ведется железнодорожным и автомобильным транспортом. Жителей принимают в Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Тверской и Тульской областях, добавили в министерстве.

Разрушения - в девятиэтажном жилом доме в Курске

Между тем мэр Куцак разместил в Telegram фото с разрушениями одного из жилых домов в Курске. По его версии, "сбитая украинская ракета упала" на здание. "Возник пожар. На место выехали все экстренные службы", - отметил градоначальник, добавив, что находится на месте.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов слово в слово повторил это сообщение у себя в Telegram. Позднее он добавил, что, по его данным, пострадали 13 человек, двое из них - в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Областное управление МЧС РФ сообщило, что из дома эвакуированы порядка 30 человек. По информации ведомства, в девятиэтажном здании выбило окна, повреждены балконы, загорелись припаркованные рядом автомобили. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.

Врио губернатора Курской области поручил ускорить эвакуацию из Беловского района

Между тем врио губернатора Курской области заявил, что поручил главе Беловского района "ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации". Telegram-канал "Рыбарь", близкий к Минобороны РФ, передал, что украинские формирования могли предпринять попытку продвижения в Беловском районе к югу от Суджанского района.

МИД РФ - о "дипфейке" с Захаровой

Тем временем в МИД РФ прокомментировали то, что они назвали "дипфейком" с комментариями якобы представителя ведомства Марии Захаровой о том, что "российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона". "Захарова ничего подобного никогда не произносила", - заявили в министерстве, добавив, что подделка создана на основе брифинга Захаровой от 9 августа.

КТО в трех областях РФ

В этот же день в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 10 августа сообщил, что в результате обстрелов Шебекино пострадали пять человек. Двух мужчин с различными осколочными ранениями доставили в больницу №2 в Белгороде. Нанесен ущерб ряду домов и коммерческому объекту. Сотрудники МЧС потушили пожары, осколками посечены три автомобиля. Сохраняется отключение электроэнергии в ряде районов города, добавил Гладков. По его словам, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из России поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - газоизмерительная станция "Суджа". Кроме того, на территории области расположена Курская АЭС.