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Россия

Насколько слаб Путин?

Вячеслав Юрин
14 августа 2024 г.

Россия перебрасывает в Курскую область дополнительные войска, но вернуть себе контроль над захваченными районами ей пока не удалось - ВСУ по-прежнему удерживают десятки населенных пунктов. Это наступление в том числе личное поражение Путина. Его неспособность справиться с новым вызовом напомнила многим его, как многим показалось, беспомощное состояние во время мятежа Пригожина год назад.

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00:00 DW Новости с Вячеславом Юриным

00:58 ВСУ продвинулись в Курской области, ночные налеты БПЛА, срочников перебрасывают под Курск?

05:47 Включение корреспондента DW из Сум

11:05 Что означает наступление ВСУ в Курской области лично для Путина

15:07 Что говорят в Брюсселе о наступлении ВСУ в Курской области

18:48 Мнения немцев о том, что они думают о наступлении ВСУ

21:55 В Германии назвали подозреваемого во взрыве "Северных потоков"

25:31 Как усилились саботаж и диверсии в странах НАТОи как Финляндия готовится к возможной войне

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