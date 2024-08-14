Насколько слаб Путин?

14.08.2024 14 августа 2024 г.

Россия перебрасывает в Курскую область дополнительные войска, но вернуть себе контроль над захваченными районами ей пока не удалось - ВСУ по-прежнему удерживают десятки населенных пунктов. Это наступление в том числе личное поражение Путина. Его неспособность справиться с новым вызовом напомнила многим его, как многим показалось, беспомощное состояние во время мятежа Пригожина год назад.