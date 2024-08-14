Насколько слаб Путин?
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Сегодня в эфире:
00:00 DW Новости с Вячеславом Юриным
00:58 ВСУ продвинулись в Курской области, ночные налеты БПЛА, срочников перебрасывают под Курск?
05:47 Включение корреспондента DW из Сум
11:05 Что означает наступление ВСУ в Курской области лично для Путина
15:07 Что говорят в Брюсселе о наступлении ВСУ в Курской области
18:48 Мнения немцев о том, что они думают о наступлении ВСУ
21:55 В Германии назвали подозреваемого во взрыве "Северных потоков"
25:31 Как усилились саботаж и диверсии в странах НАТОи как Финляндия готовится к возможной войне