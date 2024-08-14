Главком ВСУ заявил о продвижении в Курской области

В докладе украинскому президенту главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил о разгроме российских войск в Судже. Командир "Ахмата" утверждает, что ВСУ не контролируют город.

Украинские войска продолжают наступательную операцию на территории Курской области РФ, в городе Суджа завершен "поиск и уничтожение противника". Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, видео с его докладом опубликовано в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского в среду, 14 августа.

"С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа", - сказал Сырский. Он добавил, что с начала среды украинские силы взяли в плен в Курской области более 100 российских военнослужащих.

Между тем командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов 14 августа заявил, что украинские войска не установили контроль над городом Суджа. "Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует", - сказал он в эфире "Первого канала".

12 августа отряд специального назначения "BRAVO Team" ВСУ опубликовал два видео, на которых утверждается, что город Суджа перешел под контроль украинских сил. Власти Украины и РФ не комментировали данные заявления.

Наступление ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа. Бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.

Власти Украины заявляют также о захвате в плен большого числа российских военных. Зеленский, указал, что его страна "пополняет обменный фонд". В вечернем видеообращении 13 августа он отметил, что в плен сдались "уже сотни русских военных". При этом "все они получат гуманное отношение - такого отношения они даже в их же, русской армии не имели", заявил украинский президент.