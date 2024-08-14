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Российские войска роют окопы в Курской области

Александра Иванова
14 августа 2024 г.

Окопы и заградительные сооружения в Курской области возводят на расстоянии 45 километров от украинской границы, сообщает проект OSINTtechnical.

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Российская военная техника под Курском, август 2024 года
Российская военная техника под Курском, август 2024 годаФото: Anatoliy Zhdanov/dpa/Kommersant Publishing House/AP/picture alliance

Российские силы "быстрыми темпами" создают сеть окопов в Курской области, на расстоянии 45 километров от границы с Украиной, сообщает в среду, 14 августа, проект OSINTtechnical в соцсети X.

В случае отступления ВС РФ за Украиной останется значительная часть российской территории, указывают авторы, исходя из спутниковых снимков, отображающих расположение окопов.

"Оборонительные сооружения, как утверждается, возводятся у трассы Льгов-Суджа в полутора километрах от Суджи", уточняет "Радио Свобода". "Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с деревней Викторовка в 45 километрах от границы. Самая дальняя - на пересечении трасс Селиховы Дворы-Иванино и Дьяконово-Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы", - говорится в публикации.

Между тем Русская служба BBC обнаружила несколько объявлений о поиске рабочей силы для "подготовки укрытий, окопов, дотов и противотанковых сооружений в Курской области". Указывается, что речь идет о создании "второй линии обороны". За работу предлагается вознаграждение до 230 000 рублей в месяц, до 375 000 рублей за два месяца.

Вторжение ВСУ в Курскую область

ВСУ вторглись в Курскую область РФ 6 августа. На следующий день, 7 августа, на фоне боев в Суджанском и Кореневском районах, в регионе начал действовать режим ЧС регионального уровня. В некоторых районах Курской и Белгородской областей была объявлена эвакуация. Власти собираются эвакуировать почти 200 тысяч жителей, следует из заявлений губернаторов регионов.

По сообщениям СМИ, 14 августа украинские войска находились в 40 километрах от Курска.

Газета Financial Times, проанализировав видеоматериалы, обнародованные украинскими подразделениями, пришла к выводу, что в ходе наступления ВСУ под Курском в плен могли попасть "сотни" российских  военнослужащих. "Погранвойска ФСБ и регулярные части Минобороны не были готовы к нападению ВСУ", - написала 14 августа газета The Moscow Times.

 

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