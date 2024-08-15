Генерал бундесвера: Украина способна победить РФ

Наступление в Курской области показывает, что у ВСУ имеется воля, чтобы добиться успеха в войне. В текущем году Германия выделит на военную поддержку Украины от 6,5 до 7 млрд евро, заявил генерал Кристиан Фройдинг.

"Украина, конечно же, может победить", - так оценил ситуацию по истечении двух с половиной лет войны, развязанной Россией против этой страны, генерал-майор вооруженных сил Германии (бундесвера) Кристиан Фройдинг (Christian Freuding). Именно на примере нынешней наступательной операции ВСУ в Курской области мы видим, что Украина "может проявлять инициативу, добиваться успехов и причинить России существенную боль. Думаю, что это хороший индикатор того, что украинские войска по-прежнему имеют волю и способности, чтобы добиться успеха в этой войне и выиграть ее", заявил Фройдинг в подкасте бундесвера Nachgefragt в четверг, 15 августа.

Отвечая на уточняющий вопрос, что именно может подразумевать победа Украины в войне против России, генерал сказал, что это должны определить сами украинцы. "Ясно, что политическая цель Украины состоит в восстановлении территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах 1991 года. По моей оценке, украинцы не думают, что это будет достигнуто до конца 2024 года. Но целью должно быть то, чтобы они имели военные возможности добиться своей цели в течение времени", - добавил Кристиан Фройдинг.

О наступлении ВСУ в Курской области РФ

Комментируя наступление украинской армии в Курской области РФ, генерал Фройдинг, недавно вернувшийся из Украины, сообщил, что оно велось по четырем осям при участии четырех бригад ВСУ, что соответствует численности в 4000-6000 военнослужащих. С украинской территории эту операцию поддерживают еще от 2000 до 4000 человек при помощи логистики и ПВО, указал он. ВСУ зашли в российский регион на расстояние примерно 30 километров от границы. Ширина территории, на которой происходит операция, составляет, по словам Фройдинга, 65 километров.

Общая площадь территории, на которой ведут операцию (но не та, которую они контролируют) украинские военные, составляет, по оценке генерала бундесвера, около 1000 квадратных километров. "По площади эта территория примерно соответствует той, что ВСУ с начала года уступили российским силам", - отметил он.

О военной поддержке Украины Германией

Отвечая на вопрос, является ли поддержка Украины Германией по-прежнему важной, генерал Фройдинг подчеркнул: "Абсолютно. Я считаю ее моральным долгом". В числе военной техники, которую, как планируется, Германия предоставит Украине в текущем году, - по две системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и IRIS-T SLS средней и малой дальности, 10 зенитных самоходных установок Gepard, а также 30 танков Leopard 1A5 и 400 бронетранспортеров MRAP, рассказал он.

Германия оказывает Украине самую большую поддержку после США, констатировал Фройдинг. "Только в текущем году мы выделим на военную поддержку Украины сумму между 6,5 и 7 млрд евро. Если рассматривать все время войны, мы видим поддержку, которая была оказана или гарантирована договором и согласована, на общую сумму более чем 28 млрд евро", - уточнил генерал бундесвера.