"Перелом в войне?" СМИ ФРГ о наступлении ВСУ под Курском

В немецких СМИ явно меняется тональность освещения и комментирования масштабного наступления украинской армии в Курской области России. В первые дни этой военной операции упор делался на то, что ВСУ своими смелыми действиями опозорили российскую армию, ее руководство и президента Путина, но при этом указывалось на высокие военные и политические риски для Киева. Теперь все чаще звучат слова о возможном переломном моменте в войне и о растущих шансах на справедливые мирные переговоры.

Welt: Три положительных эффекта для Украины

Так, газета Welt публикует комментарий под заголовком "Самый интеллигентный маневр Украины". Его автор - шеф-корреспондент международного отдела этого издания Клеменс Вергин (Clemens Wergin). Он считает, что "Киев, начав вторжение в российскую Курскую область, изменил лицо войны". Автор называет уже достигнутые результаты наступления "ошеломляющими". Кремль оказался в трудном положении и вынужден консолидировать свои силы. Однако "три самых, возможно, важных эффекта носят психологический и политический характер", указывает комментатор Welt.

"Во-первых, Украина находится теперь в совершенно другой переговорной позиции, чем всего две недели назад, поскольку Киев мог бы теперь обменять российскую территорию на украинскую. Во-вторых, Курская операция дает мощный импульс боевому духу украинцев, которые на протяжении многих месяцев уже привыкли к тому, что с фронта поступают почти только плохие новости. И в-третьих, Киев показывает тем самым и западным партнерам, что эта война вовсе не проиграна. А потому имеет смысл и дальше поддерживать усилия Украины по обороне своей страны поставками оружия и боеприпасов", - пишет Клеменс Вергин.

Украинские военные в Судже, на фоне здания одного из филиалов "Газпрома" Фото: Youtube

Он считает, что происходящее в Курской области убедительно опровергает точку зрения тех на Западе, кто "впадает в истерику из-за возможной эскалации". Автор включает в их число как президента США Джо Байдена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, так и канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и его однопартийца, председателя парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich). Они, напоминает Клеменс Вергин, "по-прежнему выступают за ограничения на использование западных вооружений" украинской стороной и не хотят предоставлять ей оружие большой дальности, "чтобы не дразнить русского медведя".

"На самом деле Путин в своей борьбе против гражданского населения Украины и так уже пошел на эскалацию и теперь в растерянности наблюдает за беспомощностью российских военных в Курске, - говорится в статье. - Реакция Москвы все еще отсутствует, и это в очередной раз показывает, что Россия рассматривает слабость как стимул к дальнейшей эскалации, но затрудняется ответить, когда противоположная сторона вместо этого демонстрирует всему миру уязвимость России".

"Это должно, наконец, подтолкнуть Берлин и Вашингтон к назревшему пересмотру своей позиции. Ведь чем более сильной станет Украина благодаря нашим поставкам, тем выше будут шансы на скорейшее окончание этой войны", - считает комментатор Welt.

Tagesspiegel: Растут шансы на справедливый мир

Растущие шансы на мирные переговоры видит и берлинская газета Tagesspiegel - и призывает читателей, особенно тех, кто требует скорейших договоренностей о прекращении огня, рассматривать наступление в Курской области именно с этой точки зрения, а не только "как потенциальный источник дальнейшей эскалации".

9 августа 2024. Разбитая российская военная техника в Курской области Фото: Anatoliy Zhdanov/dpa/Kommersant Publishing House/AP/picture alliance

"До сих пор мирные переговоры, по сути дела, вели бы к капитуляции Украины, - напоминает газета. - Но теперь ситуация может кардинально измениться - при условии, что Украине, действительно, удастся на длительное время закрепиться в занятых ВСУ населенных пунктах Курской области и тем самым превратить их в потенциальный обменный фонд. Удастся ли это, покажет время".

Но одно ясно уже сейчас, подчеркивает Tagesspiegel: "Тот, кто требует от Украины, чтобы она наконец-то начала переговоры с Россией, должен, по идее, всячески поддерживать ее стремление своими силами добиться ситуации, когда она действительно сможет пойти на переговоры. Ведь устойчивый мир будет возможен только тогда, когда Украине не придется больше выдвигать свои условия, находясь в слабой позиции. С этой точки зрения, наступление в Курской области может стать началом".

Die Zeit: В ВСУ укрепился боевой дух

"Если цель состояла в том, чтобы поднять наш боевой дух, то она достигнута". Под таким заголовком еженедельник Die Zeit публикует репортаж своей корреспондентки Оливии Кортас (Olivia Kortas) из Сумской области, где она встречалась с бойцами ВСУ. Вынесенная в название статьи фраза принадлежит одному из них, оператору дронов с позывным "Аркан". Сейчас, по его словам, "каждый хочет участвовать в этом наступлении".

14 августа 2024. Украинская военная техника пересекает границу с Россией в Курской области Фото: ROMAN PILIPEY/AFP

Оно вернуло украинским солдатам веру в победу, пишет журналистка Die Zeit, во всяком случае тем из них, кого Киев перевел на этот участок фронта. Она цитирует бойца спецназа, который говорит ей: "Те, кто поддерживает нас на Западе, думали, что мы при последнем издыхании. А теперь они видят, что у нас еще есть силы". А его товарищ добавляет: "Украина показала всему миру, что все еще способна перехватить инициативу".

Süddeutsche Zeitung: Наконец-то пехоте помогает авиация

Газета Süddeutsche Zeitung констатирует, что "украинское продвижение замедлилось", но в то же время указывает: "Весьма примечательно, что Украина использует в приграничном регионе боевые самолеты и использует для ударов по Курской области планирующие авиабомбы".

Из этого не следует делать вывод, что Украина контролирует небо над Курской областью, поясняет издание. "Но это говорит о другом: украинские военно-воздушные силы в данный момент исходят из того, что в достаточной мере подавили в этом регионе российскую противовоздушную оборону. А ведь до сих пор украинские сухопутные войска почти не имели в этой войне поддержки с воздуха", - напоминает Süddeutsche Zeitung.

Bild: Худший и наилучший сценарий

В подкасте газеты Bild один из ведущих немецких военно-политических экспертов, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala) отмечает: "Мы являемся сейчас свидетелями колоссального изменения в этой войне, это надо осознать". По его словам, нельзя недооценивать политическое значение того факта, что война идет теперь уже не только на украинской, но и на российской территории.

Профессор Карло Масала в одной из телепередач Deutsche Welle Фото: DW

"За шесть дней украинцы завоевали больше российской территории, чем Россия за последние два-три месяца", - подчеркивает эксперт и называет это "впечатляющим результатом". В то же время он предупреждает о худшем сценарии развития событий, которым стало бы "оглушительное поражение украинской армии в Курской области с масштабными потерями". Это может привести к более быстрому наступлению российских войск в Донбассе, поскольку у ВСУ не осталось бы резервов. "В конечном счете, дело пойдет в таком случае к капитуляции Украины", - полагает профессор Карло Масала в подкасте Bild.

А наилучший сценарий состоял бы, по его мнению, в том, что операция в Курской области надолго затянется и "ближайшее окружение Путина придет к выводу, что продолжение войны может иметь отрицательные последствия для внутренней стабильности в России".