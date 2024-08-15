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Россия

Как ВСУ вновь унизили Путина

Вячеслав Юрин
15 августа 2024 г.

Власти России пока не могут остановить продвижение украинских войск в Курской области. На этом фоне в четверг Москва объявила "чрезвычайную ситуацию" федерального уровня в Белгородской области. Тем временем в Курской главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании первой украинской военной комендатуры. Подробнее о динамично меняющейся ситуации, в том числе под Курском - в нашем выпуске.

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Сегодня в эфире:

00:03 DW Новости с Вячеславом Юриным

00:49 Военная комендатура Украины в Курской области. Эвакуация в России и Сумской области

04:32 Корреспондент DW побывал на украино-российской границы возле уничтоженного КПП РФ

07:22 Наступление ВСУ в Курской области как переход "красной линии"

12:23 Западный аналитик о последствиях наступления ВСУ

14:48 Что киевляне говорят о Курской операции ВСУ

17:53 Пойдет ли Путин на новую мобилизацию в России

21:54 Отрывок из передачи вТренде с Тихановской

25:09 Подробности нового витка дискуссии о взрыве Северных потоков

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