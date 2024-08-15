Как ВСУ вновь унизили Путина

15.08.2024 15 августа 2024 г.

Власти России пока не могут остановить продвижение украинских войск в Курской области. На этом фоне в четверг Москва объявила "чрезвычайную ситуацию" федерального уровня в Белгородской области. Тем временем в Курской главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании первой украинской военной комендатуры. Подробнее о динамично меняющейся ситуации, в том числе под Курском - в нашем выпуске.