Как ВСУ вновь унизили Путина
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Сегодня в эфире:
00:03 DW Новости с Вячеславом Юриным
00:49 Военная комендатура Украины в Курской области. Эвакуация в России и Сумской области
04:32 Корреспондент DW побывал на украино-российской границы возле уничтоженного КПП РФ
07:22 Наступление ВСУ в Курской области как переход "красной линии"
12:23 Западный аналитик о последствиях наступления ВСУ
14:48 Что киевляне говорят о Курской операции ВСУ
17:53 Пойдет ли Путин на новую мобилизацию в России
21:54 Отрывок из передачи вТренде с Тихановской
25:09 Подробности нового витка дискуссии о взрыве Северных потоков