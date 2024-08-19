Эксперт о правилах, которые должны соблюдать ВСУ под Курском

Украинские военные должны придерживаться на захваченнных территориях РФ законов и обычаев войны. Что это за правила и чем грозит их нарушение, рассказал эксперт-расследователь военных преступлений Уильям Уилей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже больше недели проводят наступательную операцию в Курской области РФ. По данным украинских властей, они взяли под контроль более 80 российских населенных пунктов и заявили о создании в Курской области первой военной комендатуры. Международное законодательство предусматривает ряд правил, которые войска должны соблюдать на захваченных ими территориях. Что это за правила и почему они важны, в интервью DW рассказал исполнительный директор неправительственной организации "Комиссия по международному правосудию и подотчетности" (CIJA) Уильям Уилей. В течение 26 лет он занимается расследованием военных конфликтов, среди которых война на Балканах, Ираке, Сирии и других уголках мира.

DW: Господин Вилей, насколько важно, чтобы украинские военные действовали на занятых ими территориях Курской области России, так сказать, с холодной головой?

Уильям Вилей: Я могу назвать три причины. Первая из них очевидна и понятна. Для представителей каждого элемента украинского государства и тех, кто действует от его имени, чрезвычайно важно соблюдать украинское и международное законодательство, которое, конечно же, запрещает военные преступления и преступления против человечности. Вторая причина имеет более прагматическую природу.

Очевидно, что вооруженным силам, разрешающим своему личному составу совершать мародерства, насиловать и убивать, так, как это делала российская армия на оккупированных украинских территориях, не хватает дисциплины. А вооруженные силы, которым не хватает дисциплины, обладают более низкой боевой эффективностью. Учитывая это, для офицеров украинской армии важно гарантировать, что их подчиненные не нарушают дисциплины. Любая профессиональная армия может потерпеть значительные неудачи из-за относительно небольших дисциплинарных проблем или инцидентов в мирные времена и особенно во время войны. Третью причину я бы назвал стратегической. Если бы украинские военные, действующие сейчас в Курской области, совершали подобные нарушения, это стало бы настоящим подарком для пропаганды России и всех тех, кто ее поддерживает.

- О каких именно законах и обычаях войны следует особенно помнить украинским военным, контролирующим сейчас территории в Курской области?

- Старшим офицерам необходимо следить, чтобы личный состав не совершал мародерства, воровства, умышленных разрушений, жестокого обращения с гражданским населением, а также с российскими военнопленными. Такие проблемы могут возникнуть, когда молодые люди в боевом пылу с приливом адреналина действуют под влиянием воспоминаний о том, как россияне вели себя на украинских территориях. И необходимо, чтобы командование строго контролировало эти вещи, поддерживало сплоченность и эффективность среди военных.

Солдат ВСУ в Судже на фоне разрушений в ходе боевых действий Фото: Yan Dobronosov/AFP

Здесь важно добавить, что украинская армия - это армия простых граждан, сформированная преимущественно из добровольцев и мобилизованных, а не из профессиональных солдат. Большинство людей в форме ВСУ до 24 февраля 2022 года были гражданскими. Однако через 2,5 года войны мы увидели профессионализацию украинской армии. Для меня очевидно, судя по успеху наступательной операции в Курской области по сравнению с операциями прошлых лет, что было изучено много уроков.

- Должны ли военные перед началом таких операций проходить соответствующую подготовку по обращению с мирным населением и военнопленными на захваченных территориях? Есть ли такая практика в армиях других стран мира?

- Такие тренинги, как правило, проводятся в мирное время. Это очень тяжело сделать в условиях военных действий высокой интенсивности, когда в оперативных подразделениях украинской армии почти не происходит ротация. И потому военным надо руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом, хотя, возможно, это звучит как клише. Обычно обучение военных в сфере международного права и законов войны проводится в разных формах. Есть специальные тренинги в виде лекций, некоторые армии используют специальные карточки, предназначенные для ношения в нагрудном кармане, с инструкциями о поведении в определенных ситуациях. Я не знаю, какая именно практика была введена в ВСУ.

Однако украинские военные должны помнить и соблюдать нормы закона. Это, прежде всего, важно ради их собственной боевой эффективности. Как я уже говорил, украинская армия во время войны во многих смыслах стала армией профессиональной, поэтому не только старшее командование и офицеры, но и солдаты понимают, что их главная миссия - защита суверенитета Украины. В общем, мы видим, что все в украинской армии является полной противоположностью тому, что с февраля 2022 года демонстрирует российская армия, где существует слабое командование, плохой менеджмент, чрезвычайно низкая дисциплина, где солдаты не имеют понятия, за что и почему они воюют, где о них плохо заботятся и где их плохо кормят. Украинская армия - это, конечно, не армия США, потому что украинцы воюют с очень ограниченными ресурсами. Но, по моему мнению, четкий уровень профессионализма украинской армии в дополнение к мотивации гарантирует должное поведение украинских военных (на территории Курской области. - Ред.).

- Существует ли международная практика, когда во время наступательных операций вместе с вооруженными силами на захваченных территориях присутствуют представители международных организаций, например, ООН или ОБСЕ, которые могут играть роль наблюдателя, контролирующего соблюдение норм международного права в таких ситуациях?

Солдаты ВСУ возвращаются из-под Курска в Сумы, 14 августа 2024 года Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

- В идеале, армии делают это сами. В некоторых конфликтах возможно присутствие миссии ООН по правам человека. Но когда мы смотрим на Курскую область, то видим, что территория проникновения украинской армии относительно невелика. Тысяча квадратных километров звучит как много, но это не на самом деле не так. И никто не знает точно, сколько там украинских военных, но это, наверняка, не очень значительное количество. Ехать гражданским наблюдателям ООН в Курскую область - опасно, и ООН никогда не пришлет туда своих людей, по крайней мере, не с этой целью. Возможно, с гуманитарной миссией, если это потребуется. И если дать краткий ответ на ваш вопрос, то, учитывая ситуацию на поле боя (в Курской области. - Ред.), отслеживать ситуацию там должна сама Украина.

- Украина собирается ратифицировать Римский статут, а это значит, что и украинские военные могут быть привлечены к ответственности в случае, если будет доказана их причастность к совершению военных преступлений?

- Украина предоставила полномочия Международному уголовному суду (МУС) расследовать военные преступления, совершенные во время российского вторжения, и это значит, что не только действия россиян могут стать предметом для расследования. В принципе, МУС может расследовать и действия украинской армии. Однако речь идет о событиях и ситуациях на украинской территории. Как это будет применяться и будет ли вообще применяться к тому, что происходит во время нынешней операции в Курской области, - вопрос для юридических дискуссий. Но, опять же, учитывая все стратегические и оперативные цели, а также с точки зрения морали и этики, несомненно, украинское руководство стремится к тому, чтобы поведение их военных формирований, размещенных в Курской области, было совершенно безупречным.