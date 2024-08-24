Владимир Зеленский: Война вернулась на территорию России

То, что Россия принесла в Украину, теперь "вернулось в свой дом", заявил Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня независимости своей страны.

Война, которую принесла Россия на территорию Украины, вернулась на ее территорию, заявил в своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины в субботу, 24 августа, ее президент Владимир Зеленский.

"913 дней назад <...> Россия пошла на нас войной. <…> То, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией", - сказал он. Переход боевых действий на международно признанную территорию России президент Украины назвал "бумерангом для зла".

В ролике, записанном, как утверждается, в нескольких километрах от границы с РФ, Зеленский пообещал, что "не позволит превратить в серую зону земли, где по праву должен висеть желто-синий флаг". Владимира Путина он назвал "больным дедом с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой", и заявил, что не даст ему диктовать Киеву "свои красные линии".

Зеленский: Операция в Курской области показала, как Россия относится к своим гражданам

"Они (боевые действия в Курской области. - Ред.) показывают, как Россия относится к своим гражданам, которых называет "население". Как "Россия своих не бросает", и как ее же солдаты занимаются мародерством в своих магазинах. Так выглядит путинская Россия в глазах всего мира", - заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь, украинские солдаты на территории России, по его словам, дают местным жителям воду, еду и лекарства, в ответ на что люди говорят: "Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы".

Украина провозгласила независимость 24 августа 1991 года, этот день стал в стране национальным праздником. В 2022 году в День независимости российские войска осуществила на соседнюю страну серию атак.

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