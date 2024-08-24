Как провозглашали независимость Украины. Рассказ участника

Николай Поровский был одним из тех, кто 24 августа 1991 заносил украинский флаг в здание парламента. В разговоре с DW политик вспоминает те события 33-летней давности.

Николай Поровский - один из тех, кто 24 августа 1991 года заносил сине-желтый флаг в здание Верховного совета УССР, позже переименованного в Верховную раду Украины. Поровский - борец за независимость, один из основателей и руководителей общественного движения "Народный рух Украины", народный депутат I, II и IV созывов Верховной рады. В настоящее время он возглавляет Республиканскую христианскую партию. Перед годовщиной Дня независимости Украины он в разговоре с DW вспоминает о тех событиях.

"Это был единственный политический шанс. И мы его не упустили"

В августе 1991 года в СССР была предпринята попытка государственного переворота, когда самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. После того как путч в Москве провалился, в Киеве демократы решили "провозглашать независимость Украины на любых условиях", рассказывает Николай Поровский.

23 августа парламентская оппозиция "Народная рада", в которую входили 87 депутатов-членов "Народного руха" и демократы - всего 112 человек, созвала чрезвычайную сессию Верховного совета Украинской ССР. А депутатам Левку Лукьяненко и Леонтию Сандуляку поручили написать текст Акта провозглашения независимости Украины.

"Без голосов коммунистов провозгласить независимость было невозможно"

Коммунистическая фракция ("Группа 239") насчитывала 239 депутатов. "Без их голосов провозгласить независимость было невозможно", - вспоминает Николай Поровский. Поэтому Игорь Юхновский, председатель "Народной рады", позвал его пойти вместе "убеждать коммунистов".

Исторические кадры. В здание парламента вносят сине-желтый флаг после провозглашения независимости Украины (август 1991 года) Фото: Y. Kendzior

"Вы же понимаете, что в Москве пришли демократические силы, привлекут к ответственности очень многих из вас. Поэтому мы предлагаем провозгласить государственную независимость Украины, отгородиться от Москвы, мы - независимая страна", - сказал Игорь Юхновский в кинозале, где собрались члены фракции "Группа 239".

"В независимой Украине нам будет проще договориться, когда вами не будут как марионетками управлять из Москвы", - добавил Николай Поровский. Он вспоминает, что коммунисты выдвинули свои требования: гарантировать, что не будет люстрации, преследования коммунистов и сохранится трудовой стаж. Все требования были приняты, после чего пошли голосовать.

"Вставайте на колени, Украина воскресла!"

"Когда мы провозгласили независимость, возле здания стояли 10-12 тысяч человек, скандировавших "Независимость!", - вспоминает Поровский. Участники уличного шествия с огромным сине-желтым флагом прошли от Софийской площади и по улице Грушевского (тогда - Кирова) поднялись к зданию парламента. Депутаты "Народной рады" вышли к людям. Николай Поровский так вспоминает тот момент: "Дмитрий Павлычко крикнул: "Люди, вставайте на колени, молитесь, только что Украина воскресла! Мы провозгласили Акт государственной независимости!" Кто-то плакал, кто-то подносил к небу руки, кто-то молился".

"А дальше этот флаг понесли под купол Верховной рады", - со слезами на глазах рассказывает Поровский. Левый передний край держал Вячеслав Черновол, другой край Иван Заец, а сразу за ним - сам Поровский. "У меня душа летала где-то под небесами. Я и сейчас без волнения не могу вспоминать тот момент", - говорит он.

Исторические кадры. Сине-желтый украинский флаг вносят в здание парламента (август 1991 года) Фото: Y. Kendzior

"Мы не осознавали, какая великая сила против нас"

В то время в Украине насчитывалось около 900 тысяч военнослужащих советской армии, из которых 60 тысяч были спецназовцами. По словам Поровского, это была "страшная титаническая сила, способная перетереть на лагерный прах миллионы" и "готовая по приказу уничтожить все ростки украинского национального патриотического государственнического возрождения". "Мы верили в светлое будущее, в то, что украинский народ весь сразу восстанет и последует за нами, и что никакая вооруженная сила, никакое сопротивление нам не страшно, потому что мы победим", - говорит он.

Через несколько дней после провозглашения независимости Украины в Киев прилетела делегация из Москвы во главе с вице-президентом РФ Александром Руцким. Они пытались навязать новый союзный договор, предлагали создать конфедерацию, вспоминает Поровский. Тогда, после призыва на радио, у стен парламента собралось почти 60 тысяч киевлян.

Исторические кадры. Флаг Украины развернули у здания парламента после провозглашения независимости (август 1991 год) Фото: Y. Kendzior

Поровский вспоминает интересный момент, когда он попросил российского политика Анатолия Собчака выступить перед народом. Все шло хорошо ровно до того момента, пока Собчак не сказал о возрождении Советского Союза, говорит он. "Тогда весь Майдан как воскликнет: "Украина без Москвы!", "Независимость!". Через три дня после этих событий на сессии Верховного совета СССР Собчак встал у микрофона и сказал: "Вся Украина за независимость, я это видел собственными глазами".

"Я исполнил долг как гражданин"

В 2014 году, когда начались военные действия в Донбассе, Поровскому было 58 лет, и он уже не подлежал мобилизации. Но офицер запаса пошел обивать пороги военкоматов. "Я столько времени говорил о любви к Украине, о посвящении, самоотречении во имя национальной идеи. Я должен был быть и здесь", - говорит он. Сначала он служил в 44-й артиллерийской бригаде, а затем стал заместителем командира 3-го полка спецназначения.

Но Поровский, уволившийся из ВСУ в звании полковника, не считает себя героем. "Я верю в украинскую национальную идею. Я обречен на идею украинской государственности. Я исполнил обязанность как гражданин", - говорит он.

В этом году 24 августа он, как всегда, придет со своими собратьями-ветеранами на Майдан (Площадь Независимости. - Ред.). Здесь он участвовал в трех революциях - Революции на граните, Оранжевой революции и Революции достоинства - такое название они получили в истории Украины. Отсюда он отправился на войну. "Там (на Майдане. - Ред.) все начиналось, туда и придем", - говорит Николай Поровский.