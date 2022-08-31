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Фото: Vasily Maximiov/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

Российские политики - о смерти Михаила Горбачева

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Президент РФ Путин отметил огромное влияние Горбачева на ход мировой истории. По мнению Григория Явлинского, Горбачев освободил от тирании сотни миллионов на всей земле.

https://www.dw.com/ru/rossijskie-politiki-o-smerti-mihaila-gorbaceva/a-62980873

Российские политики по-разному отреагировали на смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева, скончавшегося 30 августа в Москве в возрасте 91 года. Президент РФ Владимир Путин в обнародованной в среду, 31 августа, телеграмме с соболезнованиями назвал Горбачева политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.

"Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", - отметил Путин, напомнив также о "большой гуманитарной, благотворительной, просветительской деятельности, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы".

Владимир Рыжков: "Он дал каждому из нас свободу"

Депутат Московской городской думы - оппозиционер Владимир Рыжков назвал Горбачева одним из лучших и величайших лидеров России и мира за всю историю. "Он дал каждому из нас свободу и освободил от тирании сотни миллионов на всей земле. Благодаря ему на 80% сократилось количество ядерного оружия в мире, уничтожены целые классы вооружений. Закончилась холодная война. Он закрыл ГУЛАГ и отпустил на свободу всех политзаключенных. Он отвергал насилие как способ политики и удержания власти", - написал Рыжков на своей странице в Telegram.

Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский дал Горбачеву сходную оценку. " Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью - это уже наша ответственность", - написал он на своей странице в Facebook.

Российский общественный и политический деятель Михаил Ходорковский в своем микроблоге в Twitter отметил большое значение для его жизни первой личной встречи с Горбачевым.

Экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков назвал Михаила Горбачева "человеком, давшим России шанс стать нормальной страной". "А мы его упустили, - отметил он. - Человек, не допустивший гражданской войны в СССР. Но сегодня Россия развязала кровавую войну..."

Виктор Шендерович: Мы бездарно распорядились выигрышем

"Если бы не Горбачев и перемены, связанные с его именем, моя жизнь сложилась бы иначе. До какой степени иначе, - тоскливо даже думать..., - написал в соцсети Facebook публицист Виктор Шендерович. - Как нам повезло, какой счастливый билетик вытащил нам, дуракам, попугай истории. Как бездарно мы распорядились выигрышем. Но это уже другая тема. Спасибо за шанс, дорогой Михаил Сергеевич. Светлая память".

Гарри Каспаров: "Случайный герой на Западе"

Между тем оппозиционер Гарри Каспаров написал в Twitter, что "отчаянные попытки Горбачева сохранить социализм и СССР в конце концов провалились, и это превратило его в случайного героя на Западе".

Политик сдержанно отозвался о бывшем советском президенте: "Я, в отличие от некоторых, не ставил бы ему даже в минимальную заслугу то, что он не отправил пресловутые танки для подавления антикоммунистических восстаний по всему советскому блоку, тем более что Горбачев все же послал солдат в Латвию и Литву, поскольку думал, что это сойдет ему с рук. Он предпочитал не рисковать, когда речь шла о его шкуре, не желая кончить так, как румынский коммунистический диктатор Николае Чаушеску, быстрое свержение и казнь которого в декабре 1991 года еще были свежи в памяти каждого", - написал Каспаров.

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