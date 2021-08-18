Горбачев сделал заявление по случаю 30-летия августовского путча 1991 года

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал демократическое развитие единственным правильным путем для России. "Я верю, что демократический путь развития России - единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - подчеркнул он в заявлении по случаю 30-й годовщины августовского путча 1991 года.
По мнению бывшего президента, уроки тех дней актуальны и сегодня. "Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой обществ и государства", - пояснил он.
Горбачев резко раскритиковал путчистов, указав, что они способствовали развалу СССР. "Путч провалился, но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", - напомнил Михаил Горбачев.
Августовский путч 1991 года в Москве
18 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 19 августа члены ГКЧП, выступавшие за сохранение СССР, отстранили Горбачева от власти, объявив, что он не может руководить страной по состоянию здоровья.
По словам Горбачева, его изолировали в Крыму. Члены ГКЧП ввели в Москву войска. После столкновений, продолжавшихся несколько дней, члены ГКЧП фактически признали свое поражение, сам комитет был распущен, а Горбачев вернулся в Москву.
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Горбачев и немцы
Михаилу Горбачеву - 90 лет. Первый и единственный президент СССР родился 2 марта 1931 года. В эту круглую дату Михаила Сергеевича будут особенно тепло вспоминать в Германии. Со времен воссоединения страны немцы называют Горбачева просто "Gorbi". В этой галерее - краткая история этих особых отношений. Начнем с памятника "Отцам германского единства" перед издательством "Шпрингер" в Берлине.
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Горбачев и немцы
Памятник на предыдущем снимке открыли к 20-летию воссоединения Германии. Гельмут Коль, Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший в 1989-1990 годах сыграли решающие роли в этом процессе. Но не станем забегать вперед и будем продвигаться (более-менее) в хронологическом порядке. Перед нами редкий снимок - будущий генсек ЦК КПСС в Нюрнберге в 1975 году на мероприятии по случаю 30-летия окончания войны.
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Горбачев и немцы
Одна из первых фотографий Михаила Горбачева и Гельмута Коля. В марте 1985 года канцлер ФРГ приехал в Москву на похороны Константина Черненко, место которого в качестве советского лидера скоро займет Горбачев. Можно сказать, что перед нами - момент начала исторической дружбы двух политиков, повлиявшей на судьбу всей Европы.
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Вскоре после избрания Горбачева генсеком Москву посетил бывший канцлер ФРГ - социал-демократ Вилли Брандт. Во время своего канцлерства в 1969-1974 годах именно Брандт стал архитектором новой восточной политики, направленной на нормализацию отношений с СССР, ГДР и другими восточноевропейскими соседями, за что в 1971 году получил Нобелевскую премию мира. Горбачев станет лауреатом в 1990 году.
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Горбачев и немцы
В мае 1987 года, когда в СССР уже полным ходом шла начатая Горбачевым перестройка и проводилась политика гласности, лидеры коммунистических стран встретились в Восточном Берлине, чтобы отметить 750-летите (всего) этого города. Среди гостей были товарищи - Густав Гусак (ЧССР), Тодор Живков (Болгария), Янош Кадар (Венгрия), Николае Чаушеску (Румыния) и Войцех Ярузельский (Польша).
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Горбачев и немцы
На этом снимке нет советского лидера, но заочно он все же присутствует. Выступая перед Бранденбургскими воротами в июне 1987 года президент США Рональд Рейган произнес историческую фразу, позже - в 2012 году - увековеченную здесь же на бронзовой доске...
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Горбачев и немцы
"Мистер Горбачев, откройте эти ворота. Мистер Горбачев, снесите эту стену!" - "Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!".
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Горбачев и немцы
Наступил ключевой в послевоенной немецкой истории 1989 год - год, когда падет Берлинская стена. В июне - за несколько месяцев до этого события - советский лидер совершил государственный визит в ФРГ. Супружескую чету Горбачевых жители страны встретили не просто тепло. Восторг и эйфория - так, пожалуй, можно оисать атмосферу во время этой поездки, начавшейся в аэропорту Кельн / Бонн.
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Горбачев и немцы
Доверительные и дружеские отношения сложились не только между лидерами двух стран, но и между их супругами - Раисой Максимовной и Ханнелоре. Снимок сделан 12 июня 1989 года в Бонне.
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Горбачев и немцы
Фотографиями этой поездки в Германию - протокольных мероприятий и неформальных моментов - можно заполнить целый увесистый альбом. Здесь немцы приветствуют Михаила и Раису Горбачевых на Рыночной площади в Бонне - тогдашней столицы ФРГ. Также справа в кадре - министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе.
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Горбачев и немцы
Осенью этого же года Горбачев посетил Восточный Берлин, где на фоне панельных многоэтажек отмечали 40-летие создания ГДР. Снимок был сделан 7 октября во время военного парада, посвященного круглой дате. И парад, и день рождения ГДР станут последними в истории этой страны. Через месяц с небольшим падет Берлинская стена, а вместе с ней - и весь железный занавес.
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Горбачев и немцы
Эрих Хонеккер приветствовал гостя крепким поцелуем. Тогда же на встрече с функционерами Горбачев разъяснил немецким товарищам свою политику перестройки, призвал к реформам и произнес слова, вошедшие в историю: "Там, где опоздали, мы проиграли. Проигрывает тот, кто приходит слишком поздно". Немецкий перевод - "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" - стал в Германии крылатой фразой.
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Горбачев и немцы
Жители ГДР вовсю требовали реформ, выходя на понедельничные демонстрации, как здесь 23 октября в Лейпциге. Они скандировали не только "Wir sind das Volk" ("Мы - народ"), позже - "Wir sind ein Volk" ("Мы - один народ"), но и "Gorbi", "Perestroika", "Glasnost". Когда Стена падет, Москва не станет вмешиваться, даст немцам самим решить судьбу. Численность ЗГВ в ГДР превышала 300 тысяч военнослужащих.
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Горбачев и немцы
"Горбачев" освобождает голубей мира из клеток - в феврале 1990 года на карнавале в Майнце. Месяцы между падением Стены 9 ноября 1989 года и воссоединением Германии 3 октября 1990 года стали временем сложных переговоров с участием держав-победительниц во Второй мировой войне и представителей обоих немецких государств. Ключевыми моментами этого процесса стали личные встречи Коля и Горбачева.
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Горбачев и немцы
15 марта 1990 года генеральный секретарь ЦК КПСС был избран первым в истории президентом СССР. Что писали по этому поводу немецкие газеты? Вот несколько заголовков: "Вся власть - президенту", "У Горбачева нет полной свободы действий", "Наделен властью, как когда-то Сталин". Своей властью он, в любом случае, воспользовался иначе.
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Горбачев и немцы
Коль, Горбачев, Геншер, Шеварднадзе… Финальные переговоры о воссоединении страны прошли в июле 1990 года в резиденции советского правительства на Северном Кавказе. Перед нами - один из снимков, сделанных в Архызе. Позже эта массивная деревянная мебель, то есть ставшие легендарными пеньки - стулья и стол, были подарены Германии - стали историческими экспонатами.
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Горбачев и немцы
Вот они! Так сказать, простая и добротная садовая мебель из Архыза - на выставке "Пути к германскому единству", проходившей в Берлине в 2015 году по случаю 25-летия воссоединения страны. Результатом тогдашних переговоров двух лидеров в неформальной обстановке и без галстуков стало подписание международного соглашения в Кремле…
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Горбачев и немцы
12 сентября 1990 года в Москве был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, он же - Договор 2+4. Соглашение заключили ГДР и ФРГ плюс державы-победительницы во Второй мировой войне - Франция, СССР, Великобритания и США.
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Горбачев и немцы
"Спасибо, Горби!". Надпись на Берлинской стене, сделанная кем-то сразу после воссоединения страны. Большую часть этого сооружения, опоясывавшего Западный Берлин, скоро разберут. Оставят лишь немного - например, галерею под открытым небом East Side Gallery. Некоторые фрагменты установят в разных местах в качестве памятников. Часть раздробят на сувениры.
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Горбачев и немцы
Пожалуй, самым известным произведением East Side Gallery является "Братский поцелуй" Брежнева и Хонеккера, но Горбачев здесь тоже присутствует - за рулем мировой политики в виде серпа и молота. Всего весной 1990 года на этом участке Берлинской стены появилось более сотни работ, созданных художниками из двух десятков стран.
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Горбачев и немцы
Горбачев стал первым иностранным лидером, посетившим Германию после воссоединения. Во время визита в ноябре 1990 года в Бонне во дворце Шаумбург был подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между ФРГ и СССР - первое международное соглашение объединенной Германии. Немцы, в частности, обязались заботиться о всех советских памятниках и солдатских могилах на своей территории.
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Горбачев и немцы
Своих особенных гостей Гельмут Коль приглашал на родину - в регион Пфальц, где угощал здешним вином и местным деликатесом - фаршированным свиным желудком. Этот снимок сделан в ноябре 1990 года как раз во время такой поездки Горбачевых в Оггерсхайм, где был расположен частный дом канцлера германского единства - еще со времен, когда он начинал свою карьеру в земле Рейнланд-Пфальц.
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Горбачев и немцы
В конце 1991 года СССР распался. Уже в 1992 году начал работу Горбачев-Фонд, созданный бывшим советским президентом для изучения истории Перестройки и других исследований. В Германию Горбачев в этот новый период своей жизни приезжал регулярно. В 1996 году чета Горбачевых участвовала в легендарном немецком телешоу - программе "Поспорим, что…" ("Wetten, daß...").
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Горбачев и немцы
Горбачев не только часто посещал Германию по делам, но и некоторое время даже здесь жил. До 2017 года семья владела виллой на озере Тегернзе под Мюнхеном. Однако на этой более ранней фотографии запечатлен трагический момент. Горбачев в Мюнстере в машине российского посольства после того, как в клинике этого немецкого города 20 сентября 1999 года от лейкемии скончалась Раиса Максимовна.
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Горбачев и немцы
Михаил Горбачев, конечно же, был гостем юбилеев, связанных с падением Берлинской стены и воссоединением Германии, а также участвовал в разных других мероприятиях - например, проходивших в октябре 2007 года в Висбадене германо-российских правительственных консультациях, в которых принимали участие Ангела Меркель и Владимир Путин.
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Горбачев и немцы
Горбачев и… кто-то очень знаменитый не из политиков. Пришел черед показать и посмотреть хотя бы несколько таких кадров. Начнем с короля моды - немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, которому бывший президент СССР в 2003 году вручил в Гамбурге премию World Fashion Award.
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Горбачев и немцы
По какому поводу где-то в Германии могут оказаться рядом на сцене Михаил Горбачев и Леонардо Ди Каприо - голливудская звезда с немецкими корнями? Конечно же, во время международного кинофестиваля Берлинале, вернее - на гала-концерте Cinema for Peace в феврале 2010 года.
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Горбачев и немцы
Горбачев и Удо Линденберг - певец, художник, рок-поэт германского единства. В 1979 году власти ГДР не разрешили ему дать концерт в Восточном Берлине, после чего он написал хит "Спецпоезд на Панков", вошедший в историю объединения Германии и заканчивавшийся обращением на русском языке: "Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР!".
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Горбачев и немцы
Автор этого необычного портрета - художник-концептуалист Ханс-Юрген Шульт, работающий под псевдонимом HA Schult. Он был создан в рамках проекта "Hotel Europa". Соседями Горбачева в этом концептуальном отеле стали, в частности, Пабло Пикассо, Конрад Аденауэр, Ангела Меркель, Владимир Путин, Нельсон Мандела, Анна Франк и Джон Леннон.
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Горбачев и немцы
Один немецкий памятник Михаилу Сергеевичу мы уже видели в самом начале - в Берлине. Памятником и завершим. В 2020 году в восточногерманском городе Дессау-Рослау в земле Саксония-Анхальт появился уже второй - был открыт в день 30-летия воссоединения страны - 3 октября.
Автор: Максим Нелюбин