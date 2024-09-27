Трамп: Прекращения войны хотят и Путин, и Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке. В ходе беседы Трамп заявил, что добьется "справедливого" мира между РФ и Украиной, если будет избран президентом США. Зеленский пригласил его в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 сентября, встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. В ходе 40-минутной беседы Трамп в очередной раз заявил, что прекратит войну в Украине, если победит на предстоящих президентских выборах. После беседы с украинским лидером Трамп подчеркнул, что они оба хотят "справедливой сделки".

"У нас есть очень хорошие отношения (с Зеленским. - Ред.), и, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы (Республиканская партия. - Ред.) победим, то разрешим все очень быстро", - заявил Трамп журналистам перед началом встречи. На слова Зеленского о том, что отношения Трампа с Украиной лучше, чем с РФ, экс-президент США ответил: "Для танго нужны двое".

Зеленский: На Путина нужно оказать давление

В свою очередь Владимир Зеленский указал, что война между РФ и Украиной не должна была начаться, а на президента России Владимира Путина нужно "оказать давление и остановить эту войну". "Он находится на нашей территории. Это самое важное, что нужно понять. Он находится на нашей территории", - подчеркнул украинский лидер.

Трамп отметил, что окончания войны хотят и Зеленский, и Путин. "Если я выиграю, мы получим справедливый конец (войны. - Ред.)", - заявил американский экс-президент.

По итогам встречи Зеленский пригласил Трампа посетить Украину, на что тот ответил, что "обязательно" сделает это.

Зеленский встретился с Байденом и Харрис

Накануне Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне со своим американским коллегой по должности Джо Байденом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах Камалой Харрис. Оба заверили Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину в ее обороне от агрессии РФ.

Байден также объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом 2,4 млрд долларов.

Между тем 25 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме написала, что "план победы Украины" , привезенный Зеленским, "не впечатлил" администрацию Байдена. Источники издания отметили, что в этом плане в целом мало нового, а лучше всего прописана часть, касающаяся просьб о новых поставках оружия и о снятии запрета на удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

Трамп критиковал Зеленского за отказ от "сделки" с Путиным

На предвыборном митинге в Северной Каролине 25 сентября Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в недостаточном желании вести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также кандидат в президенты от Республиканской армии заявил, что Зеленский хочет победы демократов на предстоящих выборах, и назвал президента Украины "величайшим продавцом на Земле".

Одновременно спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, организовавшую поездку Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, на котором производят боеприпасы для Украины). Джонсон отметил, что визит Зеленского на объект в "колеблющемся штате" прошел в сопровождении представителей Демократической партии, а вот республиканцев среди его спутников не было. Республиканец расценил это как "партизанскую агитацию" за Харрис.

Первоначально Трамп не исключал встречи с Зеленским в ходе визита президента Украины в США. Однако после поездки Зеленского на завод в Пенсильвании в команде кандидата-республиканца заявили СМИ, что в плане нет назначенной встречи. Джонсон также высказал сомнения в том, что встреча Трампа с Зеленским состоится.