Зеленский вновь призвал Шольца предоставить крылатые ракеты

Германия обязана продемонстрировать "волю к поддержке" Украины, подчеркнул украинский президент. Канцлер дал понять, что не испытывает энтузиазма от "плана победы" и сообщил, что принятые им ранее решения не изменятся.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты TAURUS для реализации его "плана победы" над Россией. Об этом украинский президент заявил в четверг, 17 октября, после встречи с главами государств и правительств Евросоюза в Брюсселе.

Между тем федеральный канцлер сдержанно отреагировал на представленный на саммите "план победы" и дал понять, что не готов отступать от своих прежних позиций. "Вы знаете позицию Германии по соответствующим вопросам. Она не изменится", - подчеркнул канцлер. Шольц в очередной раз обосновал свое несогласие с поставкой Киеву дальнобойных ракет вероятностью того, что ими могут быть поражены цели в Москве и отверг дальнейшее смягчение правил использования поставляемого Германией оружия по применению на территории РФ.

В Брюсселе канцлер Германии заявил, что его цель - продемонстрировать солидарность с Украиной в ее обороне от России. Однако основное внимание должно быть уделено "предоставлению Украине средств для самозащиты", подчеркнул он.

Зеленский накануне представил "план победы" в Верховной раде

Согласно выступлению Зеленского на трибуне Рады 16 октября, в "план победы" Украины входят пять пунктов: первый - геополитический, второй и третий - военные, четвертый - экономический, пятый - безопасность.

Зеленский, который в целом повторил в Брюсселе озвученный им накануне в Верховной раде "план победы" над Россией в развязанной ей агрессивной войне, вновь призвал к быстрому и безоговорочному приглашению Украины вступить в Североатлантический альянс. "Первый пункт - это приглашение в НАТО. Полноправное членство наступит позже. Путин должен понять, что его геополитические расчеты неправильные", - заявил украинский президент на саммите ЕС. Шольц к этому призыву также отнесся скептически, отмечает dpa.

Накануне кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обвинил Шольца в том, что своей нерешительной позицией тот способствует тому, что президент РФ Владимир Путин продолжает войну в Украине. "В связи с вашей позицией вы также несете личную ответственность за то, что Украина вынуждена бороться с Путиным, будучи скованной в своих действиях", - цитирует слова Мерца агентство dpa.

Лидеры США, Германии, Франции и Великобритании встретятся в Берлине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудут 18 октября в Берлин для переговоров с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил накануне встречи представитель федерального правительства. Среди основных тем встречи - война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке.