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Премьер Италии Мелони объяснила свое отсутствие в Берлине

Роман Сулима
17 октября 2024 г.

Премьер-министр председательствующей в G7 Италии не сможет принять участие во встрече лидеров стран в столице ФРГ в связи со своим отсутствием в Европе. В Берлине встретятся Байден, Шольц, Стармер и Макрон.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Джорджа МелониФото: Matteo Bazzi/ZUMA/picture alliance

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объяснила свое отсутствие на встрече лидеров трех европейских государств с президентом США Джо Байденом в Берлине своей неотложной поездкой на Ближний Восток. Об этом она сообщила в четверг, 17 октября, во время своего визита в Брюссель на саммит Евросоюза. "Я не смогу присутствовать ни при каких обстоятельствах", - сказала Мелони, уточнив, что на следующий день будет находиться в Ливане.

"Возможно, полезнее поговорить с игроками в регионе, чем делать это между собой. Именно поэтому эта поездка сейчас является моим приоритетом", - добавила итальянский премьер-министр. Это высказывание вызвало "раздражение в Риме", отметило агентство dpa. В настоящее время Италия председательствует в "большой семерке" (G7).

Лидеры США, Германии, Франции и Великобритании встретятся в Берлине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудут 18 октября в Берлин для переговоров с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), сообщил накануне встречи представитель федерального правительства. Среди основных тем встречи - война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Джо Байден должен был председательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где должен быть присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. Однако визит президента США в Германию был отменен из-за урагана "Милтон", приближавшегося на тот момент к штату Флорида.

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