Киев: КНР - ключевой канал поставки запчастей для армии РФ

Около 60 процентов иностранных комплектующих для российских вооружений, применяемых в войне против Украины, поступают в РФ через Китай, заявил советник Офиса президента Украины Владислав Власюк журналистам в Брюсселе во вторник, 24 сентября. "Если взять все обычные виды вооружений и посчитать иностранные компоненты, то около 60 процентов из них поступает из Китая. У нас были длительные дискуссии с некоторыми производителями по этому поводу. Я бы сказал, что КНР - самая большая проблема", - сказал он.

По словам Власюка, занимающего в Украине пост уполномоченного по санкционной политике, важные комплектующие, используемые в разведывательной технике, дронах и ракетах, также имеют пункты отправки в США, Японии, Нидерландах, Швейцарии и других западных странах.

Пекин, несмотря на широкие торговые связи с Россией, всегда отрицал поставки вооружений любой стороне в войне, подчеркивая, что Китай не вовлечен в украинский кризис. Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года и, несмотря на масштабные западные санкции, успешно снабжает свою военную машину западными микрочипами и полупроводниками.

Призыв к ужесточению санкций против России

Владислав Власюк уверен, что Евросоюз может сделать больше для прекращения притока западной продукции в Россию. В качестве одного из вариантов он предложил ввести санкции против Росатома. "Мы полагаем, что Россия использовала эту компанию для снабжения российской армии, но европейские столицы не хотят принимать какие-то меры против нее из-за доминирующего положения России в сфере поставок для атомных электростанций", - отметил украинский чиновник.

Другой мишенью, по мнению Власюка, может стать российская логистика - аэро- и морские порты - а также финансовые институты, способствующие поставкам в Россию. В этой связи чиновник напомнил об американском пакете санкций против российской сферы IT, который, по его словам, демонстрирует весьма высокую эффективность со времени вступления в силу в сентябре.