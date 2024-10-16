Зеленский обвинил КНДР в участии в войне на стороне России

Президент Украины в ходе своей презентации "плана победы" в Верховной раде упомянул о подключении Северной Кореи к "коалиции злоумышленников", получение военной помощи Россией от Ирана и ее сотрудничество с Китаем.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной раде в среду, 16 октября, перед представлением "плана победы" сообщил о подтвержденных фактах прямого участия сил Северной Кореи в агрессивной войне против Украины на стороне России. "В "коалиции злоумышленников" во главе с Путиным сейчас уже Северная Корея во главе с семьей Ким, которая удерживает в заложниках 20 миллионов корейцев. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из КНДР в Россию, но и людей", - заявил Зеленский.

Президент Украины уточнил, что речь идет как о "работниках российских заводов вместо убитых на войне граждан РФ", так и о "личном составе для российской армии". "И это уже факт. Фактически это участие уже второй страны в войне против Украины на стороне России", - подчеркнул Зеленский, упомянув также продолжающуюся прямую "помощь иранского режима Путину". Украинский президент заявил, что сотрудничество РФ с Китаем также продолжается. "Вопреки заявлениям, Пекин воздерживается против действительных шагов для того, чтобы остановить Путина, его агрессию и нарушение Устава ООН", - сказал Зеленский.

Зеленский: Россия должна проиграть в войне

"Судьба следующих десятилетий решается именно действиями нашей глобальной коалиции в защиту Украины и международного права", - заявил президент Украины в ходе выступления. - Для нас полностью легитимно обращаться к партнерам за помощью в этой битве, а для партнеров это не просто помощь нам выстоять - эти партнеры помогут себе не меньше". Зеленский подчеркнул, что если не успеть усилиться вместе со всеми союзниками Украины сейчас, это приведет к усилению России в следующем году настолько, что "навсегда отбросит дипломатию".

"Россия должна проиграть в войне против Украины. И это не заморозка войны и не торговля территориями или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план победы, чтобы принудить Россию быть на саммите мира и быть готовой закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский представил в Раде "план победы" Украины

Президент Украины 16 октября впервые публично представил свой "план победы", состоящий из 5 пунктов и 3 секретных протоколов. По словам президента, для завершения агрессивной российской войны Украина и партнеры должны вместе изменить обстоятельства так, чтобы Россия "была принуждена к миру".

В "план победы", озвученный в Верховной раде, входят пять пунктов: первый - геополитический, второй и третий - военные, четвертый - экономический, пятый - безопасность, сообщил президент Украины украинским законодателям. "Первый пункт - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - сказал Зеленский.

Второй пункт плана - оборона, в него входит секретное приложение. Третий пункт - сдерживание российской агрессии, который также содержит секретное приложение для союзников. Пункты включает в себя обеспечение Украины необходимым вооружением и разрешение на использование дальнобойного оружия. Четвертый пункт - стратегически-экономический потенциал Украины, к нему также имеется секретное приложение для союзников. Пятый пункт рассчитан на восстановление Украины в послевоенный период.

"Завтра я представлю план победы на заседании Европейского совета, но мне было очень важно представить его вам, сегодня, всем", - завершил свою речь Зеленский. Заседание в Раде состоялось с участием народных депутатов, министров, военного руководства страны, а также иностранных гостей и послов.

КНДР поставляет России половину снарядов для войны в Украине

Северная Корея обеспечивает России половину из приблизительно трех миллионов артиллерийских снарядов, используемых ежегодно в ходе войны в Украине, написала 4 октября газета The Times, приводя данные собственных источников в западной разведке.

Используя большое количество боеприпасов из КНДР, многие из которых неисправны, России тем не менее удалось добиться успехов на поле боя, в частности, недавно российскими войсками был захвачен Угледар, отмечает издание.

По мнению источников британской газеты, после визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян минувшим июнем, когда между двумя странами был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Россия оказалась в зависимости от поставок артснарядов из КНДР.

The Times напомнила, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в сентябре предупреждал, что Россия получает преимущество в войне именно благодаря поставкам северокорейских боеприпасов.

Пхеньян поставил миллионы снарядов, Иран дает ракеты, Китай помогает с беспилотниками

В конце августа издание Newsweek сообщило со ссылкой на данные южнокорейской разведки, что начиная с середины 2022 года КНДР отправила в Россию более 13 тысяч морских контейнеров, в которых предположительно находились более шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, а также 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другая военная техника.

The Times отмечает, что в первые годы войны союзники России, по-видимому, неохотно снабжали Москву оружием. "Однако усилия Путина по созданию антизападной коалиции, похоже, приносят свои плоды и оказывают влияние на поле боя", - пишет издание. Так, в сентябре сообщалось, что Иран направил в Россию 200 баллистических ракет, а Китай помог российской оборонной компании в создании беспилотников большой дальности.