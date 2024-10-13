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Зеленский: ВСУ удерживают позиции в Курской области

Роман Сулима
13 октября 2024 г.

В своем вечернем видеообращении президент Украины сообщил о попытках ВС РФ оттеснить украинские войска с занятых позиций в Курской области, однако подтвердил удержание последними "определенных рубежей".

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Уничтоженный российский танк близ Суджи Курской области
Уничтоженный российский танк близ Суджи Курской области (фото из архива)Фото: AP Photo/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 12 октября, сообщил о докладе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского "по всем направлениям на передовой и нашей Курской операции". Силы РФ провели наступательные действия в Курской области, но украинской стороне удается отбиваться от атак, заявил Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. "Были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи," - утверждает украинский президент. Подробностей о ситуации на этом участке фронта он не привел.

Зеленский также особо отметил успехи украинских военных по "защите наших позиций" на Покровском направлении и сообщил о сложных условиях и "жестких действиях врага" в его наступлении на Донецком и Запорожском направлениях. "Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит", - констатировал президент Украины.

Россия начала масштабную контратаку против ВСУ под Курском

Как сообщалось ранее, Россия начала масштабную атаку против ВСУ под Курском. Однако аналитики отмечают, что действия в регионе скрыты "туманом войны" - получить истинное представление о ситуации сложно, так как каждая из сторон сообщает лишь о своих успехах.

В частности, близкий к Минобороны РФ Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что подразделения РФ "практически полностью выбили украинские формирования из Глушковского района". Канал "Два майора" сообщил о продвижении россиян возле села Зеленый Шлях в Суджанском районе. В Кореневском районе, по оценке украинского проекта Deepstate, ВСУ в течение 10 октября потеряли более 38 кв. км занятых территорий. Таким образом, Украина в течение суток лишилась самого большого участка в Курской области за месяц, писал Telegram-канал "Агентство".

12 октября военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV, что российские войска "продавили левый фланг", однако ВСУ смогли стабилизировать ситуацию и вернуть часть территорий, потерянных во время атаки РФ. Вечером того же дня военный эксперт Олег Жданов сообщил, что россияне продвинулись на определенное расстояние вглубь группировки ВСУ в Курской области, но остановились. "Ситуация в Курской области начинает проясняться. Противник вклинился, есть подтверждение. До 7 километров они продвинулись вглубь нашей группировки, и на этом они остановились. Сил и средств больше нет. Второго эшелона для наращивания усилий нет, резерва для развития успеха нет", - приводит его слова агентство УНИАН. В то же время авиация РФ продолжает "ровнять с землей" все на своей же территории - "сносят села и города", утверждает Жданов.

Главком ВСУ: РФ перебросила под Курск 50 тысяч военных

Российское командование перебросило в Курскую область около 50 тысяч военных, в том числе с Запорожского, Херсонского и Краматорского направлений. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме, показанном 10 октября в рамках телемарафона. "Это облегчило нам условия ведения оборонной операции", - приводит его слова агентство "РБК-Украина".

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